Пекин потребовал у Киева учесть интересы инвесторов КНР по «Мотор Сич»

Власти Китая потребовали от Украины учесть интересы китайских компаний, после того как Киев принял решение вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». Об этом в пятницу, 12 марта, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Мы требуем, чтобы Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов», — передает его слова ТАСС.

Накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение вернуть в собственность государства запорожское предприятие по производству газотурбинных двигателей для авиации «Мотор Сич».

Владелец китайской Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзин, комментируя действия украинских властей, заявил о недопустимости подобных решений во вред китайским инвесторам и пригрозил украинской стороне разбирательством в международном суде, сообщает «Интерфакс».

29 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций против четырех китайских компаний и самого Ван Цзиня — акционера Skyrizon, компании-инвестора «Мотор Сич». Срок санкций — три года.

Президент украинского предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев в 1988 году возглавил данное объединение, под его руководством оно вскоре было акционировано. В 2017 году контрольный пакет акций предприятия перешел к компаниям КНР.

В 2018 году Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила Богуслаева в незаконной продаже более 50% акций предприятия китайским инвесторам. Украинский суд по представлению СБУ арестовал акции. В ведомстве тогда сообщили, что представители иностранных государств «вопреки украинскому законодательству» приобрели контрольный пакет акций компании, оформленный на шесть офшорных компаний и физическое лицо. В СБУ предположили, что новые владельцы хотели предпринять попытку уничтожения предприятия.

«Мотор Сич» занимается разработкой, производством и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей и промышленных газотурбинных установок. В 2014 году предприятие оказалось в кризисной ситуации, после того как Киев отказался продавать продукцию основному заказчику — российским предприятиям России.