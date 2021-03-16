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На Украине назвали ситуацию с «Мотор Сич» «вопросом жизни и смерти»

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Ситуация с заводом «Мотор Сич» является для Киева «вопросом жизни и смерти», пишет украинский журнал «Главред» в понедельник, 15 марта.

В статье отмечается, что Совет нацбезопасности и обороны страны принял верное решение о национализации завода, так как такое «стратегически важное предприятие» должно принадлежать государству из-за его значения для обороноспособности Украины.

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«Выбирая между подрывом обороноспособности Украины и выплатой компенсации, решение очевидно: лучше заплатить $2 млрд, чем потерять предприятие совсем», — сказано в материале.

Кроме того, в статье утверждается, что Китай «не смог создать работоспособный двигатель для самолетов», что только подчеркивает высокий уровень производства на Украине.

В то же время отмечается, что решение по «Мотор Сич» было продиктовано «пожеланием США».

«Однако в данном случае интересы Штатов и Украины совпали. Хотя ни Соединенным Штатам, ни Европе невыгодно, чтобы мы все эти товары производили сами. Они заинтересованы, чтобы Украина всё покупала у них», — сказано в статье.

Ранее в понедельник КНР обратилась к властям Украины с требованием не политизировать взаимоотношения китайских компаний с Крымом, которые действуют в соответствии с принципами рыночной экономики.

Накануне депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил об изменении позиции Китая в отношении Крыма. По мнению парламентария, визит китайской делегации в Крым можно расценивать как ответ на национализацию Украиной завода «Мотор Сич».

12 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что власти Китая потребовали от Украины учесть законные права китайских предприятий и инвесторов, после того как Киев решил вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич».

29 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций против четырех китайских компаний и Ван Цзиня — акционера Skyrizon, компании-инвестора «Мотор Сич». Срок санкций — три года.

«Мотор Сич» занимается разработкой, производством и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей и промышленных газотурбинных установок. В 2014 году предприятие оказалось в кризисной ситуации, после того как Киев отказался продавать продукцию основному заказчику — российским предприятиям.

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