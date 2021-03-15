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КНР призвала Украину не политизировать действия китайских компаний в Крыму

КНР призвала Украину не политизировать действия китайских компаний в Крыму

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КНР обратилась к властям Украины с требованием не политизировать взаимоотношения китайских компаний с Крымом, которые действуют в соответствии с принципами рыночной экономики. Об этом 15 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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«Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере», — сказал Лицзянь, реагируя на недовольство властей Украины визитом представителей Китая на полуостров.

Официальный представитель МИД КНР подчеркнул, что Китай исторически поддерживал отношения с Крымом.

«Надеюсь, что заинтересованные стороны путем диалога и переговоров должным образом урегулируют соответствующие вопросы», — цитирует ТАСС Лицзяня.

Ранее в этот день депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с «Известиями» отметил, что Китай демонстрирует взвешенный подход ко всему происходящему в мире, и если в Крыму есть интересы, то связь с этим регионом нужно развивать.

Накануне, 14 марта, депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил об изменении позиции Китая в отношении Крыма. По мнению парламентария, визит китайской делегации в Крым можно расценивать как ответ на национализацию Украиной завода «Мотор Сич».

12 марта Лицзянь заявил, что власти Китая потребовали от Украины учесть законные права китайских предприятий и инвесторов, после того как Киев решил вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич».

29 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций против четырех китайских компаний и самого Ван Цзиня — акционера Skyrizon, компании-инвестора «Мотор Сич». Срок санкций — три года.

«Мотор Сич» занимается разработкой, производством и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей и промышленных газотурбинных установок. В 2014 году предприятие оказалось в кризисной ситуации, после того как Киев отказался продавать продукцию основному заказчику — российским предприятиям.

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