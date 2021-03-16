Около 10 млн доз вакцины «Спутник V» произвели в России

В России произвели около 10 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом во вторник, 16 марта, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Количество произведенного вакцинного препарата — это уже превышает порядка 10 млн доз», — отметил он в ходе брифинга.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что обе дозы вакцины от коронавируса «Спутник V» уже получили 3,5 млн россиян. По словам эксперта, Россия лидирует в Европе по числу прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.

Масштабная вакцинация населения от коронавируса в России началась 18 января. О необходимости начала кампании в середине января заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является лучшей в мире и это подтверждено на практике.

Препарат стал первой в России и мире вакциной от COVID-19. Его разработали специалисты Центра имени Гамалеи. «Спутник V» зарегистрировали 11 августа прошлого года.

Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet, по итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев коронавируса — 100%.

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