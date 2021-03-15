Курс вакцинации «Спутником V» завершили 3,5 млн россиян

Обе дозы вакцины от коронавируса «Спутник V» уже получили 3,5 млн россиян. Об этом заявил журналистам в понедельник, 15 марта, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что Россия лидирует в Европе по числу прошедших полный курс вакцинации от COVID-19. По словам Дмитриева, ни одна другая европейская страна еще полностью не вакцинировала 3 млн жителей.

«Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-5 стран в мире по количеству прошедших вакцинацию людей. Часто с этим показателем некорректно сравнивают общее число инъекций, в то время как Россия использует консервативный подход расчета вакцинаций, основанный на полной вакцинации двумя компонентами», — уточнил глава РФПИ.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 13 марта сообщил, что «Спутник V» показал одинаковую эффективность во всех возрастных категориях.

По его словам, продолжительность действия вакцины может составить более двух лет. По прогнозам, к ноябрю 70% населения страны будет провакцинировано от COVID-19, добавлял Гинцбург.

Масштабная вакцинация населения от COVID-19 в России началась 18 января. О необходимости начала кампании в середине января заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является лучшей в мире и это подтверждено на практике.

Препарат стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его разработали специалисты Центра имени Гамалеи. «Спутник V» зарегистрировали 11 августа прошлого года.

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