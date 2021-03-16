Козак назвал вбросом заявления Киева о новом плане по урегулированию в Донбассе

Заявления Киева о наличии нового мирного плана по урегулированию ситуации в Донбассе не соответствуют действительности. Уверенность в этом выразил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

«Относительно «нового мирного плана». На столе переговоров его нет. Это очередной миф. Во всяком случае, о чем идет речь, никто из участников минского и нормандского форматов не знает», — сказал он в беседе с «Интерфаксом» 16 марта.

По мнению Козака, украинские власти пытаются подменить отсутствие прогресса в урегулировании в Донбассе информационными вбросами и словесной эквилибристикой.

«Всякий раз, когда представители Украины заходят в тупик, не могут найти логически объяснимого ответа на те вызовы, которые естественно и неизбежно возникают в переговорном процессе в нормандском формате или в контактной группе, в украинских СМИ появляются различного рода заявления, «экспертные оценки», как правило, не имеющие ничего общего с реальностью», — отметил замглавы администрации российского лидера.

Он указал на то, что подобной тактики Киев придерживается давно, но обратил внимание, что такая политика не сможет длиться бесконечно, «даже при наличии талантов в этом жанре».

«По всей видимости «беличье колесо», в которое себя загнала новая политическая команда, ускоряется. Коллеги оказались в весьма трудном положении и вынуждены выходить за собственные, как они любят говорить, «красные линии», — добавил Козак, комментируя блокировку Киевом оппозиционно настроенных телеканалов и интернет-ресурсов.

12 марта глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что саммит в нормандском формате планируется провести в апреле. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что в графике главы государства Владимира Путина такой встречи нет.

В тот же день в российском МИДе предостерегли Украину от попыток эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва призывает Киев перестать выдумывать новые договоренности и документы по урегулированию ситуации и добросовестно отнестись к выполнению обязательств по минским соглашениям.

Речь идет о доработанных 10 марта Киевом мерах, которые, по словам главы офиса украинского президента Андрея Ермака, отвечают духу минских соглашений и соответствуют нормам международного права. Он также говорил о том, что теперь этот план ждет одобрения со стороны России. В тот же день Песков заявил, что в Кремле не владеют информацией о данных предложениях.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в том числе обсуждается на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва многократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с Луганской и Донецкой народными республиками.