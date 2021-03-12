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Кравчук анонсировал встречу лидеров «нормандской четверки» в апреле

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Глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук 12 марта заявил, что встреча лидеров стран — участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) запланирована на апрель.

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«Сейчас идет большая работа на уровне политических советников. Они как раз и решают этот главный вопрос — встреча на наивысшем уровне. Планируется где-то на апрель», — сказал Кравчук 12 марта в эфире телеканала «Украина 24».

Вместе с этим представитель Киева добавил, что ему сложно сказать «как оно будет на самом деле».

Ранее, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки», если четырехсторонние переговоры будут откладываться.

Тогда украинский лидер также сообщил, что подготовка к встрече в «нормандском формате» сейчас ведется.

12 января в Берлине прошли переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» по украинскому урегулированию. Как отметил замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак, встреча была полезной, но окончательных решений пока не принято.

В декабре прошлого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что сроки проведения нового саммита лидеров в «нормандском формате» можно будет обсуждать только после реализации Киевом договоренностей предыдущей встречи.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в «минском» и «нормандском» форматах.

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