The Washington Post признала, что приписала слова Дональду Трампу

The Washington Post признала ошибку в статье о Трампе. Газета частично изменила статью о президентских выборах в Джорджии. Выяснилось, что Трампу приписали слова, которых он не говорил. Публикация появилась на сайте издания в январе, передает телеканал «Известия». Заметку посвятили беседе Трампа и сотрудницы администрации штата Джорджии Фрэнсис Уотсон. Ранее репортеры The Washington Post утверждали, что политик просил найти ошибки при подсчёте голосов — первенство в штате было за Джо Байденом. Трамп отметил: он ценит, что газета The Washington Post внесла правки в статью.

