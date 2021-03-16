В России указали на попытки США отговорить Бразилию от «Спутника V»

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» обратили внимание на доклад американских властей, согласно которому США пытались отговорить Бразилию от использования российского препарата.

Речь идет о докладе министерства здравоохранения и социальных служб США по итогам 2020 года.

В нем указывается, что управление министерства по международным делам «использовало дипломатические отношения» как в Северной, так и в Южной Америке для противодействия некоторым странам, которые якобы стремятся усилить свое влияние в этом регионе «в ущерб безопасности США». Среди таких государств назывались Россия, Куба и Венесуэла.

Как отмечается, это делалось, чтобы отговорить страны в этом регионе от принятия помощи со стороны «злонамеренных государств».

Так, офис атташе по вопросам здравоохранения использовали, для того чтобы «убедить Бразилию отказаться от российской вакцины».

«Министерство здравоохранения США подтвердило, что оно оказывало давление на Бразилию по поводу «Спутник V». Мы считаем, что страны должны работать вместе, чтобы спасать жизни», — говорится в сообщении, размещенном 15 марта в официальном Twitter-аккаунте российской вакцины.

Создатели препарата указали на то, что усилия, направленные на дискредитацию вакцин, «неэтичны и стоят жизней».

О том, что Бразилия якобы отклонила запрос об экстренном использовании «Спутник V», сообщалось в январе. Утверждалось, что Национальный регулятор по санитарному надзору страны вернул запрос компании Uniao Quimica и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) о регистрации препарата.

В РФПИ тогда информацию об отказе Бразилии от ускоренной регистрации российской вакцины назвали недостоверной. Уточнялось, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросило дополнительную информацию относительно «Спутника V».

В конце 2020 года стало известно о планах Uniao Quimica начать в январе 2021 года производить в Бразилии «Спутник V».

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.