В Бразилии отклонили запрос об экстренном использовании «Спутник V»

Национальный регулятор по санитарному надзору в Бразилии отклонил запрос компании Uniao Quimica и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) о регистрации вакцины «Спутник V» для экстренного применения.

В заявлении регулятора указывается, что запрос был возвращен компании. Данное решение, как пишет ТАСС, было принято по причине несоответствия минимальным критериям.

15 января сообщалось, что бразильская фармокологическая компания Uniao Quimica запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование российской вакцины «Спутник V».

По данным портала Worldometer на 17 января, в Бразилии выявлено 8 456 705, выздоровело более 7,3 млн пациентов. Число летальных случаев составило 209 350 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии подтвердился 26 февраля 2020 года. В настоящее время страна занимает третье место в списке государств с наибольшим числом инфицированных после США и Индии. По числу летальных случаев она уступает только Соединенным Штатам.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Препаратом заинтересовались многие страны, поставки уже начались в Аргентину и Сербию. Кроме того, 5,2 млн доз российской вакцины приобрела Боливия. Также к распространению «Спутника V» среди населения приступили власти Гвинеи.