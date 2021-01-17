В РФПИ опровергли отказ Бразилии от ускоренной регистрации «Спутника V»

Информация об отказе Бразилии от ускоренной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» является недостоверной. Об этом в воскресенье, 17 января, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Подчеркивается, что Бразилия не отказала в регистрации препарата, а запросила дополнительную информацию.

«В связи с появившейся в ряде СМИ недостоверной информацией об отказе в ускоренной регистрации вакцины «Спутник V» в Бразилии сообщаем, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросило дополнительную информацию относительно вакцины «Спутник V», которая будет предоставлена в ближайшее время», — сообщил представитель РФПИ Сурен Мкртчян.

Он подчеркнул, что «запрос дополнительной информации регулятором является стандартной процедурой и не означает отказа в регистрации».

«Конгресс Бразилии также одобрил закон, находящийся на рассмотрении в сенате Бразилии, который в случае принятия позволит автоматически использовать в Бразилии вакцину, зарегистрированную в ряде стран, включая Россию», — добавил Мкртчян.

О том, что Бразилия якобы отклонила запрос об экстренном использовании «Спутник V», сообщалось ранее в этот день. Утверждалось, что Национальный регулятор по санитарному надзору страны вернул запрос компании Uniao Quimica и РФПИ о регистрации препарата.

Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование российской вакцины 15 января.

В конце декабря 2020 года стало известно, что Uniao Quimica начнет в январе 2021 года производить в Бразилии «Спутник V».