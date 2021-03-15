На Украине опровергли выявление «комбовируса»

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан опроверг выявление нового штамма коронавируса COVID-19 на Украине. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил Рубан в беседе с журналистами.

«Нет, это неправда. Никакого нового штамма нет. По всей вероятности, «новость» появилась после того, как я рассказывал журналистам, как британский штамм пошел от южноафриканского. В итоге просто напутали», — цитирует главу ведомства Telegram-канал «Политика Страны» издания «Страна.UA».

Ранее в этот же день издание «Вести» привело слова заявления Олега Рубана об обнаруженном в Ивано-Франковской области страны новом штамме коронавируса, так называемом комбовирусе, который якобы циркулирует на Украине одновременно с COVID-19. Также сообщалось, что комбовирус был выявлен учеными украинского Института имени Громашевского около двух недель назад и они уже проинформировали о нем ВОЗ.

Ранее в понедельник стало известно, что в Латвии обнаружили угандийский штамм коронавируса.

12 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что выявляемые в мире новые мутации коронавируса предположительно на усиление эпидпроцесса не влияют.

10 марта она сообщала, что в России в настоящее время пока нет широкого распространения новых мутаций коронавирусной инфекции. Попова также напомнила, что российские вакцины от COVID-19 и иммунитет у переболевших работают против британского штамма коронавируса.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Британский премьер-министр Борис Джонсон тогда сообщил, что штамм распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря. По мнению экспертов, южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского, так как приобретает мутации для повторного заражения людей.