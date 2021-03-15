На Украине заявили о выявлении «комбовируса»

Украинские ученые передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) информацию о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Ивано-Франковской области страны. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в интервью изданию «Вести».

«То, что выявили на Буковине (регион Украины, включающий Ивано-Франковскую область — Ред.), — это так называемый комбовирус, который циркулирует на Украине наряду с COVID-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных — его агрессивность, быстрая распространенность и «молодость», — сказал он.

Рубан также добавил, что так называемый украинский штамм был выявлен учеными украинского Института имени Громашевского около двух недель назад и они уже проинформировали о нем ВОЗ.

Ранее в понедельник стало известно, что в Латвии обнаружили угандийский штамм коронавируса.

12 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что выявляемые в мире новые мутации коронавируса предположительно на усиление эпидпроцесса не влияют.

10 марта она сообщала, что в России в настоящее время пока нет широкого распространения новых мутаций коронавирусной инфекции. Попова также напомнила, что российские вакцины от COVID-19 и иммунитет у переболевших работают против британского штамма коронавируса.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Британский премьер-министр Борис Джонсон тогда сообщил, что штамм распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря. По мнению экспертов, южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского, так как приобретает мутации для повторного заражения людей.