Угандийский штамм коронавируса обнаружили в Латвии

У семерых жителей Латвии выявили угандийский штамм коронавирусной инфекции, сообщил в понедельник, 15 марта, председатель Латвийского центра исследований биомедицины Янис Кловиньш.

По его словам, все случаи зафиксированы в городе Лиепая.

«Данных об А.23.1 пока не хватает, но он может считаться потенциально опасным, потому что в Уганде он распространился активно, доминируя над остальными подвидами вируса», — приводит его слова портал LSM.lv.

Кловиньш добавил, что пациентам с новым вирусом от 20 до 79 лет.

12 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что выявляемые в мире новые мутации коронавируса, предположительно, на усиление эпидпроцесса не влияют.

10 марта она сообщала, что в России в настоящее время пока нет широкого распространения новых мутаций коронавирусной инфекции. Попова также напомнила, что российские вакцины от COVID-19 и иммунитет у переболевших работают против британского штамма коронавируса.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Британский премьер-министр Борис Джонсон тогда сообщил, что штамм распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря. По мнению экспертов, южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского, так как приобретает мутации для повторного заражения людей.