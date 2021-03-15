Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин утвердил состав президентского совета по науке и образованию
Мир
Угандийский штамм коронавируса обнаружили в Латвии
Экономика
Telegram разместил пятилетние бонды на $1 млрд
Мир
В Киеве приняли стратегию по «возвращению» Крыма
Мир
В ВОЗ начали проверку случаев тромбоза у привитых вакциной AstraZeneca
Мир
Постпред США при ООН призвала не признавать предстоящие в Сирии выборы
Авто
Toyota выпустит новый кроссовер для Европы
Мир
Италия и Франция вслед за ФРГ приостановили использование вакцины AstraZeneca
Мир
ВМС Украины получили первые ракетные комплексы «Нептун»
Сюжет:

Угандийский штамм коронавируса обнаружили в Латвии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У семерых жителей Латвии выявили угандийский штамм коронавирусной инфекции, сообщил в понедельник, 15 марта, председатель Латвийского центра исследований биомедицины Янис Кловиньш.

Наперечет: Роспотребнадзор создал тест, определяющий количество коронавируса
Анализ позволяет доказательно проследить за ходом COVID-19 и назначить правильное лечение

По его словам, все случаи зафиксированы в городе Лиепая.

«Данных об А.23.1 пока не хватает, но он может считаться потенциально опасным, потому что в Уганде он распространился активно, доминируя над остальными подвидами вируса», — приводит его слова портал LSM.lv.

Кловиньш добавил, что пациентам с новым вирусом от 20 до 79 лет.

12 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что выявляемые в мире новые мутации коронавируса, предположительно, на усиление эпидпроцесса не влияют.

10 марта она сообщала, что в России в настоящее время пока нет широкого распространения новых мутаций коронавирусной инфекции. Попова также напомнила, что российские вакцины от COVID-19 и иммунитет у переболевших работают против британского штамма коронавируса.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Британский премьер-министр Борис Джонсон тогда сообщил, что штамм распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря. По мнению экспертов, южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского, так как приобретает мутации для повторного заражения людей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021