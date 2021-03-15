Наперечет: Роспотребнадзор создал тест, определяющий количество коронавируса

В России создали первый тест, который позволяет выявлять не только факт наличия коронавируса в биоматериале, но и его количество. Разработка сотрудников ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора позволит врачам оценить степень заразности инфицированного, прогнозировать тяжесть и продолжительность COVID-19, контролировать в динамике снижение вирусной нагрузки и эффективность лечения. Для нового теста подходит любой биологический материал: мазки из носо- и ротоглотки, мокрота, бронхоальвеолярная жидкость, плазма крови. Кроме того, набор реагентов подходит для определения SARS-CoV-2 на объектах окружающей среды, с которыми могли контактировать инфицированные.

Посчитай свои вирусы

Сотрудники научной группы разработки новых методов диагностики острых респираторных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали первый в России тест, который позволяет определять количество SARS-CoV-2 в мазке. Это дает представление о вирусной нагрузке инфицированного.

— Эти сведения позволят врачам и эпидемиологам получить качественно новую информацию относительно степени заразности инфицированного, прогнозировать тяжесть и продолжительность заболевания, контролировать в динамике снижение вирусной нагрузки, иными словами, эффективность лечения , — рассказала «Известиям» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ОРЗ и референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекций верхних и нижних дыхательных путей ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина.

С помощью нового набора реагентов количественное содержание РНК SARS-CoV-2 можно определить в любых биологических материалах человека: мазках из носо- и ротоглотки, мокроте, фекалиях, плазме крови и других образцах .

Наперечет2 Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Новый тест позволяет обнаруживать минимум 500 копий генома вируса в 1 мл исследуемого образца, максимальное количество выявляемой РНК не ограничено, рассказала Светлана Яцышина. Расчет концентрации с заданной точностью можно провести в диапазоне от 500 до 300 млн копий РНК в 1 мл, уточнила специалист.

— Такая чувствительность обычна для современных методов ПЦР-диагностики , — сказал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ (вуз — участник программы повышения конкурентоспособности образования «5-100») Сергей Нетесов. — А его реальные возможности покажет только практический опыт применения теста в условиях больниц и рядовых ПЦР-лабораторий.

Обманчивая бессимптомность

По данным Роспотребнадзора, у инфицированных SARS-CoV-2 содержание вируса в мазках из носо-, ротоглотки в первые дни по прошествии инкубационного периода может быть высоким даже при отсутствии симптомов респираторной инфекции. Это говорит о том, что такие люди могут активно распространять вирус, сами того не подозревая. Благодаря новому тесту их можно будет вовремя изолировать. Набор может использоваться для скрининга инфицированных, прибывающих в страну, выявления инфицированных при госпитализации в неинфекционные стационары и в инфекционных больницах, где находятся на лечении больные COVID-19.

Кроме того, анализ важен и для инфицированных с признаками поражения легких (пневмонии).

— Обнаружение РНК коронавируса SARS-CoV-2 в мокроте в высокой концентрации коррелирует с более тяжелым течением заболевания и является неблагоприятным прогнозом , — объяснила Светлана Яцышина. — Наоборот, низкая концентрация РНК коронавируса или быстрое ее снижение является благоприятным признаком.

Наперечет1 Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

31 декабря прошлого года ФБУН ЦНИИЭ получил на разработку регистрационное удостоверение №РЗН 2020/12597 сроком до конца 2021 года. В институте уже произвели первую зарегистрированную серию набора реагентов. Теперь разработка на стадии регистрации для получения бессрочного регистрационного свидетельства в РФ.

Себестоимость теста — на уровне стандартной ПЦР с детекцией в режиме реального времени, уточнили специалисты Роспотребнадзора.

Уход в легкие

Сегодня для большинства тестов на коронавирус используют мазки из носо- и ротоглотки, но обнаружить патоген в этих материалах можно только в первые дни после появления симптомов. Поэтому система, позволяющая анализировать другие биоматериалы, может быть высоковостребована, указали опрошенные «Известиями» эксперты.

— Как показал опыт массовых анализов на выявление РНК методом ПЦР в 2020 году, коронавирус SARS-CoV-2 вместе со своей РНК уходит из носо- и ротоглотки в течение двух-трех дней в легкие, и его уже в мазках носо-, ротоглотки обнаружить не удается, — отметил Сергей Нетесов. — Поэтому сейчас в ряде стран перешли на взятие проб мокроты, фекалий и мазков из анального отверстия, поскольку оказалось, что он и в кишечнике активно размножается. Так что данный диагностикум полезен и, я думаю, будет востребован, потому что позволит более надежно и в течение более продолжительного периода в сравнении с мазком из носо-, ротоглотки выявлять РНК возбудителя.

Наперечет3 Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

С ним согласен заведующий лабораторией молекулярной биотехнологии и генной инженерии ЮУрГУ Александр Зурочка.

— Созданный сотрудниками ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора тест расширяет диагностические возможности. Чувствительность теста высокая, поэтому разработка будет полезна для выявления инфекции, — считает эксперт.