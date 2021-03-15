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В Крыму запустят два водовода для поставок воды в засуху

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В Крыму и Севастополе в ближайшее время запустят водоводы, обеспечивающие гарантированные поставки воды на полуостров в засушливое время года. Об этом в понедельник, 15 марта, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

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«У нас по воде есть хорошие новости: мы уже в ближайшее время еще один серьезный водовод в Севастополе запустим. У нас уже готов один водовод в Симферополе. То есть это водоводы, которые нам позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время года», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны выделит Крыму и Севастополю в совокупности более 3 млрд рублей на решение проблем с водоснабжением полуострова. Глава кабмина уточнил, что данные средства будут направлены на поиск новых месторождений питьевых подземных вод и на модернизацию региональных сетей водоснабжения.

10 марта сообщалось, что крымские власти намерены подать иск к Украине из-за причиненного ущерба полуострову в результате водной блокады. По мнению спикера Госсовета республики Владимира Константинова, судебный процесс имеет «моральное значение».

При этом в Киеве считают, что власти не должны снабжать Крым водой до тех пор, пока полуостров не вернется в состав страны.

В свою очередь, депутат крымского парламента Алексей Черняк подчеркнул, что регион никогда не вернется в состав Украины, а стабильное водоснабжение получит при помощи федерального центра.

После воссоединения в 2014 году Крыма с Россией по итогам референдума подача воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу в республику была полностью прекращена Украиной в одностороннем порядке.

Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Президент России Владимир Путин отмечал, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

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