Глава МВД Украины назвал условие для подачи воды в Крым

Украинские власти не должны снабжать Крым водой до тех пор, пока полуостров не вернется в состав страны. Такое мнение высказал в понедельник, 1 марта, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Мы какую-то несем за это ответственность? Может, есть какие-то международные обязательства Украины в этом вопросе? Не должна Украина поставлять воду в Крым, пока Крым не вернется в состав Украины», — сказал Аваков в интервью украинскому телеканалу «1+1».

17 февраля постоянный «представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич во время встречи с начальником управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко заявил о намерении Киева построить дамбу, чтобы максимально перекрыть подачу воды на полуостров.

Депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек, комментируя эти слова, заявил, что дамба, перекрывающая водоснабжение Крыма с территории Украины, не повлияет на жизнь крымчан. В то же время Бальбек выразил уверенность, что строительство дамбы будет сопряжено с коррупцией.

В начале февраля в Госдуме заверили, что проблемы водоснабжения Крыма будут решены в течение пяти лет — этого удастся достичь благодаря постройке новых и реконструкции уже имеющихся водохранилищ.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признал итоги голосования и продолжает строить планы по «возвращению» региона.