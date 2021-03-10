В Крыму заявили о подготовке иска к Украине из-за водной блокады

Власти Крыма намерены подать иск к Украине из-за ущерба, который был причинен полуострову из-за водной блокады. Об этом 10 марта заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Константинов отметил, что сначала власти Крыма намерены добиваться справедливости в российских судах. Также он добавил, что судебный процесс имеет «моральное значение».

«Потом дальше будем к международным нормам апеллировать. Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере. Это начало большой претензионной работы, потому что следом у нас энергетическая блокада, транспортная блокада — это миллиарды, которые мы были вынуждены потратить и еще потратим», — рассказал Константинов на сессии Госсовета.

Выступая на сессии Госсовета, Константинов попросил коллег подготовить информацию об ущербе, который был нанесен экологии, сельскому хозяйству и крымчанам из-за перекрытия Северо-Крымского канала.

«Прошу подготовить визуальную картинку, снять с квадрокоптера Северо-Крымский канал — как сейчас он выглядит, в каком жутком состоянии. <…> Особое поручение: совместно с представителями прокуратуры — установить персональную ответственность лиц, причастных к этому действию. В частности, наши бывшие псевдокрымчане, которые приложили много усилий, чтобы эта вода была перекрыта», — добавил спикер.

9 марта регионы Крыма вернулись к графику подачи воды населению, который ранее был временно отменен из-за праздников. Во время праздничных выходных с 6 по 9 марта в Симферополе, Ялте, Симферопольском и Бахчисарайском районах подачу воды осуществляли без ограничений.

1 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинские власти не должны снабжать Крым водой до тех пор, пока полуостров не вернется в состав страны.

Депутат крымского парламента Алексей Черняк прокомментировал заявление Авакова, подчеркнув, что регион никогда не вернется в состав Украины и получит стабильное водоснабжение при помощи федерального центра.

После воссоединения в 2014 году Крыма с Россией по итогам референдума подача воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу в республику была полностью прекращена Украиной в одностороннем порядке.

Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. В рамках плана около 50 млрд рублей направлено на модернизацию системы водоснабжения — в частности, на разработку новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры.Президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.