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В Крыму вернулись к подаче воды по графику
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В Крыму вернулись к подаче воды по графику

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Регионы Крыма вернулись к графику подачи воды населению, который ранее был временно отменен из-за праздников, сообщил 9 марта гендиректор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

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«На праздники нам удалось в течение трех дней подавать холодную воду в круглосуточном режиме. Сейчас подача воды осуществляется согласно графику», — сказал Баженов на заседании оперативного штаба по водоснабжению. Трансляция велась на странице главы Крыма Сергея Аксенова «ВКонтакте».

Во время праздничных выходных с 6 по 9 марта в Симферополе, Ялте, Симферопольском и Бахчисарайском районах подачу воды осуществляли без ограничений.

1 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинские власти не должны снабжать Крым водой до тех пор, пока полуостров не вернется в состав страны.

Депутат крымского парламента Алексей Черняк прокомментировал заявление Авакова, подчеркнув, что регион никогда не вернется в состав Украины и получит стабильное водоснабжение при помощи федерального центра.

После воссоединения в 2014 году Крыма с Россией подача воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу в республику была полностью прекращена Украиной в одностороннем порядке.

Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. В рамках плана около 50 млрд рублей направлено на модернизацию системы водоснабжения — в частности, на разработку новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры.

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