Чарт возьми: как Медведев стал второй ракеткой мира

Даниил Медведев 15 марта официально стал второй ракеткой мира, обойдя в мировом рейтинге ATP легендарного Рафаэля Надаля. Выше только Новак Джокович. Даниил стал первым теннисистом не из «большой четверки» (Федерер, Надаль, Джокович и Маррей), который вошел в топ-2, почти за 16 лет. Такое не удавалось сделать даже трехкратному победителю турниров «Большого шлема» Стэну Вавринке. Россиянин же подкрепил обновление рейтинга мощной победой на турнире ATP-250 в Марселе. В финале Медведев в тяжелом трехсетовом поединке одолел француза Пьера-Южа Эрбера со счетом 6:4, 6:7(4) и 6:4. Это десятый титул в карьере Даниила.

Плохой парень

Даниил так сильно выглядит на хардовых кортах, что его можно назвать одним из главных фаворитов любого турнира на этом покрытии. Да, в Роттердаме россиянин вылетел в первом круге от серба Душана Лайовича, но то поражение скорее можно списать на несчастный случай. В Марселе же он не встретил серьезного сопротивления вплоть до финала, легко обыграв белоруса Егора Герасимова, восходящую звезду мирового тура итальянца Янника Синнера и австралийца Мэттью Эбдена. Последний, кстати, выбил в четвертьфинале Карена Хачанова, для которого сезон пока не складывается.

В финале Медведев встретился с Пьером-Юже Эрбером — обладателем всех четырех «Больших шлемов» в паре (правда, без побед в одиночном разряде). До финала с Эрбером у Даниила не очень удачно складывались встречи с французами: 19 из 30 матчей он проиграл. В том числе проигрывал и Пьеру-Юже в первом круге Ролан Гаррос – 2019. Но в этот раз Даниил взял реванш. Да, с нервами. Особенно когда отдал тай-брейк во втором сете: вел 4:2, но затем проиграл пять очков подряд. Зато в решающей партии Медведев местами продемонстрировал свой фирменный теннис, сделал ранний брейк и довел дело до победы.

Медведев Даниил Медведев Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Известный телекомментатор, 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева объяснила «Известиям», что Эрбер — неудобный соперник для Даниила.

— Надеялась, что финал закончится в двух сетах, но было ощущение, что Даниил не спешит, потому что у него был запас по очкам, — отметила Анна Дмитриева. — Конечно, Эрбер тоже очень хотел выиграть первый титул в одиночном разряде. Создал Даниилу проблемы, это один из самых неудобных соперников для Медведева во всем туре. Но класс и уровень Медведева всё же позволили взять ему титул. Этот турнир для россиянина стал скорее разминкой перед серьезными сражениями. Впереди турнир серии «Мастерс» в Майами, где соберутся все сильнейшие. Марсель был для того, чтобы Медведев держал себя в тонусе и понял, в каких моментах его игра нуждается в корректировке.

Во время матча с Эрбером Медведев выдал очередной эмоциональный перформанс. Даниил неоднократно демонстрировал, что живой диалог с аудиторией может его мотивировать. Стоит вспомнить его путь к финалу на US Open в 2019-м, где он ругался с американскими болельщиками. Как известно, турнир в Марселе проходил перед пустыми трибунами, поэтому в качестве собеседника и слушателя Даниила время от времени выступал судья Фергюс Мерфи. Рефери отчаянно не хотел замечать аута на подаче Эрбера, за что удостоился от Даниила вопросов: «Ты что, тупой?» и «Как его (аут) можно было не увидеть?»

Дело в том, что на турнире в Марселе отсутствовала система Hawk-Eye, которая позволяет практически безошибочно определять место приземления мяча. Она также снимает психологическое напряжение между судьями и игроками. К моменту победной речи Медведев чуть остыл, поблагодарил Фергюса за хорошо проделанную работу и сказал, что на корте он может быть плохим парнем.

Обошел легенду

Из-за неудачно закончившегося для Даниила турнира в Роттердаме он был расстроен, что станет второй ракеткой мира без хорошего результата. Теннисист и без победы в Марселе поднялся бы в топ-2, но титул сделал это достижение особенно весомым. Впервые с июля 2005 года кто-то, помимо Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Энди Маррея, попал на вторую строчку мирового рейтинга ATP. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в интервью ТАСС рассказал, что Даниил может в этом году вообще обойти Джоковича. По словам Тарпищева, при нормальном стечении обстоятельств 25-летний Медведев сможет быть первой ракеткой мира в сентябре.

Медведев Даниил Медведев Фото: REUTERS/Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM

ATP приняла решение продлить заморозку рейтинга до 15 августа из-за пандемии коронавируса, но сделала ее частичной. В связи с этим сложно подсчитать количество очков, которые нужно защитить фаворитам в этом году. Тем не менее, если Даниил Медведев нацелен на первую строчку мирового рейтинга, он должен выиграть один из турниров «Большого шлема». Ролан Гаррос — прерогатива Рафаэля Надаля. Что будет с Уимблдоном в этом году, пока неизвестно. Australian Open уже прошел. Остается Открытый чемпионат США, где Новак Джокович в последние годы выступает хуже, чем Медведев.

— Безусловно, возможность возглавить рейтинг ATP зависит не только от игры Даниила, а от многих факторов, в том числе от результатов Джоковича, — пояснил «Известиям» тренер мужской сборной России Игорь Куницын. — Если Новак будет побеждать на основных турнирах, то будет тяжело его догнать. Плюс неизвестно, каким будет календарь турниров, будет ли сезон полным. Очень много вводных данных, но при наличии полного сезона на травяных кортах и харде в Америке, безусловно, у Даниила есть шансы быть первой ракеткой мира. На харде Даня в последнее время устанавливал всевозможные рекорды.

ATP обновил и рейтинг чемпионской гонки ATP (в конце сезона топ-8 примут участие в Итоговом турнире ATP в Лондоне). На первом месте продолжает находиться триумфатор Australian Open Новак Джокович (2140 очков), а дальше идут россияне — Даниил Медведев (1950 очков) и Андрей Рублев (1260 очков). Главная сенсация первого мейджора сезона Аслан Карацев занимает пятое место (765 очков).