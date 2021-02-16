Взлет ракетки: как Аслан Карацев переписывает историю тенниса

Аслан Карацев добился выдающегося результата на Australian Open. После победы над экс-третьей ракеткой мира Григогом Димитровым (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) он стал первым полуфиналистом дебютного турнира Большого шлема. А еще россиянин всего пятый в истории квалифаер (пробился в основную сетку через квалификацию), кому удалось выйти в полуфинал. Последний раз такое достижение покорилось белорусу Владимиру Волчкову на Уимблдоне-2000. Благодаря этому успеху уроженец Владикавказа дебютирует в топ-50, хотя перед стартом Открытого чемпионата Австралии он был на 114-й строчке. В полуфинале Карацева будет ждать первая ракетка мира Новак Джокович или седьмой номер рейтинга Александр Зверев.

Исторические рекорды

Впервые в карьере пробившийся в сетку мейджора через квалификацию, 27-летний теннисист за пару недель стал главным открытием турнира, а то и всего сезона. Победив в четвертом круге одного из самых талантливых игроков мира — Феликса Оже-Альяссима — Карацев заставил любителей статистики покопаться в своих тетрадях. Выяснилось, что он всего лишь 14-й игрок в истории, сыгравший квалификацию, а затем прошедший в четвертьфинал (и первый с сезона-2011), а на Australian Open и вовсе было только два таких примера. Также он стал самым возрастным дебютантом «Шлемов», дошедшим до второй недели соревнований, и теннисистом с самым низким рейтингом на этой стадии в Мельбурне со времен Патрика Макинроя в 1991-м.

Правда, даже при таких раскладах мало кто верил, что Аслан сможет пройти Григора Димитрова. Титулованный болгарин очень здорово смотрелся в Мельбурне, а в четвертом круге просто уничтожил третью ракетку мира, одного из фаворитов AO австрийца Доминика Тима (6:4, 6:4, 6:0). В первой партии против сенсационного россиянина Григор подтвердил свой статус кандидата на победу в Австралии. Сначала Карацев взял подачу Димитрова в третьем гейме и повел в счете. Но после этого в его игре что-то резко разладилось. Он не просто позволил сопернику сразу же сделать обратный брейк, а отдал болгарину шесть геймов подряд, а вместе с ними и первый сет за 33 минуты.

Взлет ракетки1 Российский теннисист Аслан Карацев во время матча 1/4 финала турнира Australian Open против болгарина Григора Димитрова, 16 февраля 2021 года Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Во второй партии при счете 4:4 Аслан отыграл брейк-пойнт, но почти тут же упустил свою подачу двойной ошибкой. Выйдя подавать на сет, Карацев сделал это под ноль. Такой поворот событий явно обескуражил и озадачил Димитрова. Судя по всему, он рассчитывал на блицкриг, поэтому на третью партию вышел не таким раскованным. Аслану же, напротив, психологически стало легче, и игра наладилась — полетела подача, появились контратаки с приема, стали проходить уже привычные переводы в линию и кроссы. Итог — снова брейк в третьем гейме и счет 2:1. А после того как Карацев в следующем гейме взял свою подачу, Димитров откровенно бросил играть. В оставшиеся минуты россиянин доминировал над одним из лучших игроков мира на харде: 6:1, 6:2.

— Аслан мог выиграть и первый сет, вел с брейком, возможно, немного не справился со стартовым волнением, — сказал «Известиям» тренер сборной России Игорь Куницын. — Во втором сете уже показывал отличный теннис, но дальше мы видели, что у Димитрова возникли проблемы со спиной. Здесь было очень важным начало третьего сета, и Аслан справился с ним. Дальше уже Димитров просто доигрывал матч, взял медицинский перерыв, но врачи не смогли сделать никаких чудес. На данных этапах турнира Большого шлема физическое состояние и отсутствие травм — большое преимущество, потому что не все до этой стадии доходят в хороших кондициях.

Помимо травмы возможны и другие причины поражения болгарина, что не отменяет достоинств российского теннисиста, подчеркнул заслуженный тренер России Борис Собкин.

— Аслан проделал хорошую работу и заслужил это стечение обстоятельств, — отметил в беседе с «Известиями» Собкин. — Он молодец. С Димировым что-то случилось. Возможно, травма дала о себе знать, возможно, тепловой удар. Погода +32, а в Мельбурне злое солнце. Я не раз видел, как ребята получали тепловые удары и с матча их буквально приносили в раздевалку. Но это не умаляет заслуг Карацева.

Взлет ракетки2 Болгарский теннисист Григор Димитров во время матча 1/4 финала турнира Australian Open против россиянина Аслана Карацева, 16 февраля 2021 года Фото: REUTERS/Jaimi Joy

В полуфинале Аслан сыграет с кем-то из представителей топ-10: Новаком Джоковичем или Александром Зверевым. Стоит ли и в полуфинале ждать сенсации от россиянина?

— Всё может быть, — продолжил Борис Собкин. — Из-за скомканной подготовки организмы игроков не пойми как реагируют на погоду, физические нагрузки. Никто не верил в Карацева и в матчах со Шварцманом, Оже-Альяссимом и Димитровым. А он всех обыграл.

Куницын считает, что с первой ракеткой мира из Сербии Карацеву будет даже легче.

— В ситуации с Асланом все равно, с кем он будет играть в полуфинале, — подчеркнул эксперт. — Сложно сказать, кто будет предпочтительнее, они оба всем известные, сильные игроки. С Джоковичем у него вообще не будет никакого давления в плане результата в сравнении с матчем против Зверева. Идеальный вариант, если будет очень затяжной матч между ними (Джоковичем и Зверевым, — «Известия») и они оставят очень много сил в четвертьфинале.

Медведева уже побеждал

Карацев начал карьеру в далеком 2009 году, в 2013-м впервые сыграл в основной сетке турнира ATP, но привлек к себе внимание широкой публики только осенью прошлого года. Тогда он дошел до трех финалов «челленджеров» подряд, два из них выиграл. В итоге 253-е место за полтора месяца превратилось в 117-е в мире и четвертое в России. Ну а настоящий его взлет — это нынешний Открытый чемпионат Австралии, где Аслан с учетом квалификации выиграл уже восемь матчей подряд. За весь прошлый год на турнирах ATP вместе с квалификациями Карацев победил всего шесть раз.

Среди специалистов игрок, еще в юности переехавший из Владикавказа в Таганрог и тренировавшийся под руководством Александра Куприна, считался очень перспективным. В 2014-м Карацев прошел квалификацию на «Кубке Кремля». Там он во втором круге отбора обыграл в трех партиях Даниила Медведева, стоявшего тогда 649-м в мировом рейтинге. А через год на том же «Кубке Кремля» обыграл экс-восьмую ракетку мира Михаила Южного.

Взлет ракетки3 Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской, завоевавшие Кубок командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Мельбурне, 7 февраля 2021 года Фото: EPA/DEAN LEWINS

Казалось, всё идет по восходящей. Но внезапно Карацев пропал с радаров — к концу 2017-го он располагался на 747-м месте в рейтинге и вновь стал играть фьючерсы.

— У меня были разные проблемы, отсутствовали спонсоры, потом начались травмы, не было личного тренера, — рассказал Карацев в интервью СЭ. — Все это мешало мне показывать результаты. Но с прошлого года я работаю с Егором Яцюком, мы друг друга понимаем, он меня правильно ведет. Ничего нового, может, и не говорит, но ведет правильно. Раньше я тренировался в хороших местах: в Германии или Барселоне, но те люди не подходили мне. Потом я решил поработать с Егором Яцюком в Минске, мы до сих пор занимается вместе.

Теперь перед Карацевым откроется масса новых возможностей. Помимо финансового успеха (заработает за выход в полуфинал $663 тыс.) он попадет в топ-50 рейтинга (как минимум) и будет получать приглашения на многие крупные турниры ATP.