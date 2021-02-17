Сыграли два товарища: как Медведев победил Рублева в Австралии

Сверхнапряженной борьбы в русском четвертьфинале на Australian Open (AO) не получилось. Четвертая ракетка мира Даниил Медведев в трех сетах обыграл седьмого номера рейтинга ATP Андрея Рублева (7:5, 6:3, 6:2). Даниил впервые вышел в полуфинал австралийского «мэйджора» и по итогам турнира гарантировал себе дебют в топ-3. В случае победы на Открытом чемпионате Австралии 25-летний россиянин станет второй ракеткой мира. Для Рублева же это четвертая проигранная стадия 1/4 финала на турнирах «Большого шлема».

История противостояния

Четвертьфинал Медведев–Рублев в Мельбурне угадывался. Во-первых, Кубок ATP показал, что оба лидера сборной России находятся в потрясающей форме. Во-вторых, в их четверть попали не самые топовые соперники. До 1/4 финала Медведев и Рублев сыграли только по одной встрече с сеянными игроками. Даниил с огромным трудом взял верх над Филиппом Крайиновичем в пяти сетах, а Андрей сломил сопротивление Каспера Рууда (после проигранного второго сета норвежец снялся из-за травмы).

Очное же противостояние теннисов выглядело довольно непредсказуемым. К плюсам Медведева можно было отнести больший опыт топовых матчей, стабильную первую подачу, умение играть на фоне усталости и любовь к быстрым кортам. При этом на Даниила было гораздо больше давления. Поражение в четвертьфинале «Большого шлема» при нынешних амбициях Медведева — это неудача. На кону в матче с Рублевым было слишком многое: звание третьей ракетки мира, продолжение победной серии, первый полуфинал в Мельбурне.

Сыграли два товарища Андрей Рублев Фото: ТАСС/EPA/JAMES ROSS

Андрею же по большому счету нечего было терять. Четвертьфинал «мэйджора» — это повторение его персонального рекорда. Можно было выходить на корт, не испытывая нервозности. К тому же за Рублевым также тянулся победный шлейф. В последних восьми матчах он уступил всего один сет и смотрелся гиперуверенно на австралийских кортах. Его стихия — атакующая игра, которая раз за разом в прошлом и начале этого сезона разрушала любую оборону. В том числе игроков из топ-10, включая Доминика Тима (дважды), Стефаноса Циципаса и Маттео Берреттини.

Но у Медведева, возможно, лучший оборонительный теннис в ATP-туре. На взрослом уровне Андрею пока не удавалось обыгрывать своего земляка и друга. Даниил уверенно победил Рублева в четвертьфинале Цинциннати-2019, Санкт-Петербурге-2019, а вот в четвертьфинале US Open случилась заруба. В двух сетах всё решилось в пользу Медведева только на тай-брейке.

Чего-то похожего болельщики ждали и на AO, но конкурентным поединок был только первые полтора сета. Проблемы у Рублева появились в четвертом гейме, где Медведев заработал брейк-пойнт. А в шестом их у Даниила было уже два, и второй он реализовал. Хотя Андрей тут же перехватил инициативу, сыграл активно и заставил Медведева ошибаться. Гейм увенчала двойная ошибка Даниила — обратный брейк. Который, забегая вперед, так и останется для Рублева единственным в матче. Когда же при счете 6:5 можно было подумать, что мы снова увидим тай-брейк, Андрей всухую отдал свою подачу и вместе с ней первый на мельбурнских кортах сет.

Сыграли два товарища Даниил Медведев Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Во второй партии шестой гейм на подаче Андрея продолжался почти десять минут, и счет трижды доходил до «ровно». Рублев вырвался вперед после розыгрыша в 43(!) удара, но затем была и двойная ошибка, и эйс на брейк-пойнте соперника. Паузы перед подачами стали очень длинными, видно было, что Андрея стремительно покидают силы. И все-таки он удержал свою подачу. В следующем гейме картина была похожей, только теперь трудности были уже у Медведева. Две двойные ошибки, три отыгранных брейк-пойнта, длиннющие розыгрыши, которые при прочих равных были как будто больше на руку Рублеву. Но и на этот раз всё закончилось в пользу подающего. Было видно, что Медведев лучше приспособился к австралийской жаре, а Рублев стал откровенно уставать. Он отдал свою подачу и уступил во второй партии.

— Когда ты постоянно проигрываешь кому-то, у окружающих складывается впечатление, что соперник становится неудобным, — отметил в беседе с «Известиями» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — С одной стороны, это так, а с другой — история их противостояния тянется с самого детства, только они знают все нюансы между собой. Сейчас Даниил переигрывает Андрея за счет того, что он лучше подает, делает больше эйсов, меньше совершает двойных ошибок, больше выигрывает брейкпоинтов.

Русский финал?

В третьем сете Андрей, надо отдать ему должное, продолжал сопротивляться, но всякий раз решающие розыгрыши брал соперник. Впрочем, к концовке силы закончились и у Медведева — после победы он сидел на лавке, морщась и держась за голеностоп.

Сыграли два товарища Андрей Рублев и Даниил Медведев после матча Фото: REUTERS/Jaimi Joy

— Перед последним геймом у меня начались судороги, не мог отталкиваться левой ногой, — сказал Медведев после победы. — Но я видел, что судороги были и у Андрея. Если бы в той ситуации я проиграл гейм на своей подаче, Рублев бы воспрял. В такую жару очень сложно на длинных розыгрышах — тяжело дышать, но нужно приспосабливаться. Мы с Андреем друзья, но принципиальные соперники. Знаю его давно, у него потрясающие удары. Он провел хороший матч, но у меня получилось навязать свою игру. Это один из лучших для меня матчей на турнире.

Также Даниил отметил Аслана Карацева, который 18 февраля сыграет в полуфинале с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

— Очень рад за Аслана, который тоже вышел в полуфинал, — продолжил Медведев. — И сделал это на дебютном «Шлеме», а ведь ему уже 27 лет, а не 18. Не знаю, что он делал во время пандемии, но получилось здорово. Если в Мельбурне будет российский финал, нам придется сложно. С другой стороны, мы становимся теннисной нацией, это отличные новости.

Медведева же ждет полуфинал с Рафаэлем Надалем или Стефаносом Циципасом.

Сыграли два товарища Аслан Карацев Фото: REUTERS/Jaimi Joy

— Что касается будущего соперника Дани по полуфиналу, то и с Циципасом, и с Надалем у него своя история взаимоотношений и на корте, и вне корта, — продолжил Алексей Селиваненко. — Не думаю, что Циципас является для него большим раздражителем, если так можно сказать. Наверно, к Надалю он относится более нейтрально по-человечески, хотя в матчах с ним тоже терпел обидные поражения, но взял реванш на итоговом турнире в Лондоне-2020. Думаю, лучше будет сыграть с Надалем.

По личным встречам Надаль обходит Медведева (3:1), а у Циципаса российский теннисист выиграл пять матчей из шести.

Четвертьфинал матча между Надалем и Циципасом пройдет 17 февраля, Медведев встретится с победителем этой пары 19 февраля. Джокович с Карацевым поборются за выход в финал днем ранее, а решающий матч турнира Australian Open запланирован на 21 февраля.