Сломанная мечта: Медведев дал бой Джоковичу, но силы пока неравны

Лучший теннисист России не сумел взять ни одного сета у лучшего теннисиста мира в титульном поединке Australian Open — 5:7, 2:6, 2:6 . Большую часть матча Даниил Медведев играл с Новаком Джоковичем почти на равных, но в нюансах более опытный серб был точнее и стабильнее. В итоге встреча заняла менее двух часов, в течение которых Джокович оформил девятый титул австралийского мэйджора в своей карьере. Медведев во второй раз проиграл в финале турнира «Большого шлема» и прервал серию из 20 побед подряд (12 из них над игроками из топ-10). Но в целом выступление Даниила в Мельбурне можно считать очень успешным — уступить в борьбе такому суперчемпиону, как Новак, совсем не стыдно. В понедельник россиянин дебютирует на третьем месте рейтинга ATP, потеснив чемпиона US Open Доминика Тима.

Сломанная мечта Фото: REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake

« Непросто говорить, когда только что проиграл финал «Большого шлема», но я постараюсь, — подвел итоги матча Даниил Медведев. — Надеюсь, получится лучше, чем на корте . Во-первых, поздравляю Новака и его команду. Девять «Шлемов» в Австралии, 18 всего. И это, наверное, не последний. У меня даже слов нет. Расскажу небольшую историю. Я впервые тренировался с Новаком, когда стоял 500-м или 600-м в мире. Он уже был первым, только выиграл «Уимблдон». И я думал, что он даже не будет со мной разговаривать, для меня он был богом . Я пришел, очень стеснялся, ничего не говорил. А он задавал мне вопросы, говорил со мной как с другом. Я был очень удивлен . И ты не изменился с тех пор, такой же отличный парень, отличный человек. Поздравляю».

Потеря концентрации

Перед матчем считалось, что у Медведева есть серьезный шанс, несмотря на явное превосходство соперника в регалиях и серьезную мотивацию серба, который до этого провалил несколько важных турниров подряд и оказался в центре пары скандалов. Даниил в последнее время показывал очень зрелый и стабильный теннис, совершенно заслуженно заработав в Австралии место в топ-3 мирового рейтинга. 25-летнему россиянину надо было только навязать Джоковичу свою игру и измотать ветерана длинными розыгрышами. Однако лучший теннисист планеты вышел на финал необыкновенно заряженным, а Даниил в силу своей неопытности провалил начало всех трех партий .

Сломанная мечта Фото: REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake

3:0, 3:1, 3:0 в пользу Новака — с такого счета начинались все сеты, а переломить ход борьбы Медведев не сумел ни разу. Даниил серьезно погонял серба по задней линии, в матче было много розыгрышей, которые затягивались на 20 и более ударов. Но даже в такой игре россиянин далеко не всегда был безупречен. Порой он просто терял концентрацию и так ничего и не придумал в качестве противодействия фирменной фишке Джоковича — глубокому приему подачи . Своих бойцовских качеств Даниил тоже в полной мере не раскрыл, хоть дважды и делал брейки. Но по сравнению с финалом Медведева на US Open, где россиянин чуть не отыгрался со счета 0:2 по сетам в матче с Рафаэлем Надалем сейчас всё выглядело гораздо безнадежнее.

Для победы в финале мэйджора над Джоковичем от Медведева требовалась лучшая игра в жизни, но мы ее, увы, не увидели . Хотя в середине первой партии всё выглядело достаточно оптимистично. Особенно в пятом гейме, когда Даниил поверг соперника в длинном розыгрыше из 28 ударов, а потом вытащил два совершенно безнадежных мяча. После этого красивого момента счет сравнялся, и казалось, что судьба первой партии решится на тай-брейке. Но в ключевой момент россиянин снова потерялся, и Джокович, словно ворон, вырвал сет из рук соперника. В матче с таким игроком, как Новак, недопустима даже минутная расслабленность .

Второй проигранный суперфинал

Вторую партию Медведев тоже начал с брейка, но, увы, это был последний успех Даниила в поединке. После этого Джокович взял четыре гейма подряд, и судьба второго сета была практически решена. Тем более что с Даниилом в этот момент случилось то, чего его болельщики так боялись, — он занервничал, начал ругаться на самого себя и крушить ракетки. Некоторых игроков подобное поведение заводит и позволяет снова почувствовать нерв матча. Но не в случае с Медведевым . Даниил в свое время потратил много сил на то, чтобы научиться контролировать эмоции на корте. Так что когда переживания россиянина все-таки прорываются наружу, это не предвещает ничего хорошего.

Сломанная мечта Фото: REUTERS/Kelly Defina

В заключительной партии Медведев порой выглядел просто потерянно, допуская нехарактерные ошибки и не придумав какого-либо плана для спасения. В какой-то момент Даниил начал общаться с публикой — показалось, что он наконец расслабился и сейчас начнет играть в свое удовольствие. Но и в этой ситуации Джокович оказался сильнее соперника и уверенно довел матч до победы. Новак выиграл 18-й титул «Большого шлема» в карьере и продолжает гонку с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером за звание лучшего теннисиста всех времен.

— В первую очередь стоит отметить именно хорошую игру Новака, — сказал «Известиям» тренер сборной России Игорь Куницын. — Особенно он был хорош на подаче и приеме. Если к такому хорошему приему все привыкли, то подача стала неприятным сюрпризом для всех соперников по Australian Open. В финале он продолжил использовать это оружие. Медведев не сразу вошел в матч и отдал Джоковичу уверенность. Может быть, Даня перегорел и за счет этого долго входил в игру. Он не проигрывал на протяжении многих месяцев. Развитие событий могло быть любым . Дальше на продолжение сезона смотрим только с позитивом.

Сломанная мечта Фото: REUTERS/Loren Elliott