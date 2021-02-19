На встречу с Новаком: как Даниил Медведев попал в финал Ausrtralian Open

Во второй раз в своей карьере Даниил Медведев стал финалистом турнира «Большого шлема», одержав победу в трех сетах над своим принципиальным соперником Стефаносом Циципасом. Несмотря на серьезное противодействие трибун, болевших за грека, 25-летний россиянин владел преимуществом почти весь матч и уверенно довел дело до победы. В воскресенье Медведев сразится за титул с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем — действующим чемпионом, побеждавшим в Австралии уже восемь раз.

Личная история

В теннисе не так часто говорят о жестких личных противостояниях, но Медведев–Циципас — история как раз про это. После первой их встречи три года назад Стефанос сказал Даниилу что-то типа «дурацкий русский» (в смягченном переводе) и вызвал гнев соперника. Спустя несколько встреч (счет по которым теперь 6:1 в пользу Медведева) уже сам Даниил говорил, что они с Циципасом «враги». Грек в ответ называл теннис россиянина скучным. Их пытались помирить и эпатажный Ник Кирьос, и семьи — удивительно, но при всем этом у Циципаса самого русские корни, его мама — советская теннисистка Юлия Сальникова. Попытки примирения успехом не увенчались — и пятничный полуфинал Australian Open должен был стать принципиальной битвой.

На встречу с Новаком Греческий теннисист Стефанос Циципас Фото: REUTERS/Loren Elliott

Всё это накладывалось на абсолютно недружественную атмосферу трибун. Надо отдать должное грекам — они умеют создать атмосферу. В Австралии огромная диаспора, которая, кажется, в полном составе пожаловала на главный корт «Мельбурн парка». Взятие челленджей Медведевым сопровождалось улюлюканьем, паузы — криками «эллас!». Любую ошибку Даниила встречали аплодисментами. Кричали, конечно, и «Россия!», но стадион скорее напоминал греческую таверну, расширенную до 20 тыс. мест. Не хватало только официантов с узо.

Против фанатов и ворон

Медведев вопреки всему сделал первый брейк рано — уже при счете 2:2 — и тут же добил геймом, взятым под «ноль». Циципас занервничал — что и нужно было Дане. Он в своем стиле предлагал обмен ударами в длинных розыгрышах, которые грек не выдерживал. К концу сета счет по невынужденным ошибкам был 6:0 в пользу Стефаноса.

Но в десятом гейме Циципас всё-таки дал бой. Счет был 5:4 — и греку явно не хотелось так быстро отдавать партию. В ход пошли крики «двойная ошибка!» — и Медведев ее действительно допустил через пару розыгрышей. По сути, россиянин играл сам с собой — то эйс, то ошибка. Судья призвал зрителей к порядку — но прямо перед следующей подачей над кортом пролетела стая каркающих ворон. И даже в таком сумбуре с четвертого сетбола москвич сделал то, что было нужно, и выиграл двумя эйсами партию.

На встречу с Новаком Российский теннисист Даниил Медведев Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Часто российских спортсменов считают не очень психологически устойчивыми. Параллельно проходящий чемпионат мира по биатлону — яркое тому подтверждение. В теннисе сегодня было совсем по-другому. Циципас постоянно разговаривал сам с собой, мотал головой, кричал — Медведев был спокоен. Хотя на него это как раз не похоже — в прошлом он и монетами в судью бросался, а на этом чемпионате Австралии выиграл первый в карьере пятисетовый матч над Филипом Краиновичем, выгнав с трибун своего тренера.

Второй сет пролетел мгновенно. На этот раз гейм на подаче был взят при счете 1:1 — он длился очень долго, но после нескольких счетов «ровно» Медведев вышел победителем. Как только он попадал под заднюю линию, у грека возникали проблемы. По активности и скорости они были просто несравнимы — 6:2.

Без перелома

В третьем сете у Циципаса вдруг пошла игра. Он начал цепляться за подачу Медведева и в какой-то момент, как признался сам Даниил в интервью на корте, как будто переломил ход поединка, отыграв брейк. При счете 4:3 в пользу Стефаноса у него был еще один брейк-поинт, скрытый сетбол — но россиянина очень вовремя выручил эйс. Трибуны уже сходили к тому времени с ума, скандировали что-то на греческом и болели чуть ли не стоя. Но Даниил снова выдержал в очень нужный момент и не позволил сопернику взять четыре гейма подряд.

А затем у Циципаса кончились силы и вера в свою победу. Когда всё шло к тай-брейку, он практически «слил» гейм на своей подаче при счете 5:5 — завершил его Медведев изящным обводящим, уже улетая с корта. Мяч облетел заклятого соперника и вернулся в корт. На лице грека читалось: «Да что с ним сегодня сделаешь?» Следом Даниил спокойно взял последний гейм в матче и с первого матчбола вышел в финал.

Свой второй финал турнира «Большого шлема» в карьере. Он был фаворитом (из четвертой ракетки мира он уже по итогам матчей Australian Open превращается в третью), но немногие могли подумать, что всё будет настолько очевидно. Кстати, после матча парни пожали друг другу руки и внешне расстались нормально.

На встречу с Новаком Даниил Медведев и Стефанос Циципас пожимают друг другу руки Фото: REUTERS/Loren Elliott

— Медведев был сегодня надежнее, — отметил в разговоре с «Известиями» заслуженный тренер России Виктор Янчук. — Его подвижность при высоком росте дает возможность грамотно контратаковать. Даня очень опасен именно в контратаках. Циципасу сегодня пришлось трудно. Особенно после пяти сетов с Надалем днем ранее. В третьем сете показалось, что инициатива переходит к греку. Но Даня всё грамотно сделал, удержал нити игры и сумел довести встречу до победы.

На US Open – 2019 наш теннисист проиграл в пяти сетах Рафаэлю Надалю. Теперь в финале ему будет противостоять великий серб Новак Джокович, который ранее забрал восемь из восьми финалов в Австралии.

— Я думаю, что шансы 60 на 40 в пользу Медведева, — считает Виктор Янчук. — По игре он смотрится убедительнее в Мельбурне. Плюс проявляет бойцовский характер, сегодня мы в этом убедились. Даня атакует острее, двигается быстрее. Банально, он просто моложе Новака. Думаю, Медведев должен переиграть серба и сделать важный шаг в своей карьере.

Несмотря на неоптимальное физическое состояние, Джокович — машина. Об этом же примерно и говорил счастливый Даниил в центре корта. Признавал, что ему еще далеко до великих — Федерера, Надаля и Новака. Но в воскресенье будет шанс сделать шаг к тому, чтобы это изменить.