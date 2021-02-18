Обыграть себя заставил: лишь Джокович смог остановить Карацева

Россиянин Аслан Карацев уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Поединок занял чуть меньше двух часов и закончился в трех сетах — 3:6, 4:6, 2:6. Аслан временами демонстрировал очень красивый теннис, взял подачу именитого соперника, проявил волю к победе и в целом не выглядел мальчиком для битья, несмотря на разницу в рейтинге в 113 пунктов. Но всего этого не хватило для равной борьбы с лучшим теннисистом современности. Карацев завершил прорыв наверх из квалификации, а Джокович поборется за 18-й титул «Большого шлема» в своей карьере.

В ожидании чуда

30-летний серб изначально считался абсолютным фаворитом матча. Он еще ни разу не проигрывал в полуфиналах Australian Open и вообще брал титул на этом мэйджоре восемь раз — больше, чем кто бы то ни было. Можно сказать, что «Большой шлем» в быстрых кортах Австралии — любимые соревнования Новака. Для Карацева сам факт появления на этой стадии казался чудом. А возможность сражаться с первой ракеткой мира в топ-4 — огромный бонус. Учитывая, что еще год назад Аслан играл с теннисистами из пятой сотни в совершенно неизвестном челленджере в Индии. На нынешнем Australian Open 27-летний россиянин выполнил и программу минимум, и программу максимум, и программу «космос». Даже один выигранный в полуфинале сет был бы для него ненаучной фантастикой.

Новак выбрал на матч очень спокойную и даже осторожную тактику, явно решив затратить на победу минимум усилий. Возможно, серб держал в голове свое поражение на Australian Open в 2016 году во втором раунде от казахстанского теннисиста Дениса Истомина, который тогда был 117-й ракеткой мира. В 2018-м Джокович здесь же на фоне травмы локтя уступил в четвертом круге 53-му игроку планеты корейцу Чену Хэну. А уже в этом году в матче против американца Тейлора Фритца серб, ведя в счете 2:0 по сетам в третьей партии, неожиданно потянул мышцу живота и более часа играл с жуткой болью. Дело дошло до пятого сета, в котором Новаку стало легче, и он чудесным образом избежал вылета. Именно поэтому перед поединком с Карацевым Джокович говорил, что приложит все силы для победы, но только «если позволит здоровье».

Обыграть себя заставил Новак Джокович Фото: REUTERS/Loren Elliott

В общем, лучший игрок мужского тура не пытался смести соперника с корта, а действовал размеренно и в невысоком темпе. Первый сет в основном состоял из обмена плоскими ударами на задней линии, что мало отличалось от предматчевой разминки. В восьмом гейме Джокович по классической схеме прибавил, но ровно настолько, чтобы взять подачу Аслана и оформить победу в первой партии с одним брейком. Но затем Новаку наскучила пресная игра, и он попытался переключиться на атакующий теннис. Счет очень быстро стал 5:1 в пользу первого номера рейтинга, и казалось, грядет разгром. Как раз в этот момент на фоне расслабленности Джоковича Карацев доказал, что недаром выиграл восемь матчей подряд, в том числе у трех сеянных теннисистов.

Волевое усилие

Сначала Аслан впервые за матч взял подачу соперника, потом вышел победителем в длиннющем розыгрыше из 32 ударов и снова заработал брейки. Публика, которую наконец пустили на трибуны и которая, конечно, болела за аутсайдера, зашлась в восторге. Казалось, что вот-вот и Карацев совершит невероятный камбэк, но на другой стороне корта был великий и ужасный Джокович. И он больше не играл в поддавки. Победу во втором сете Новак отпраздновал очень эмоционально. Возможно, поднятый вверх кулак выглядел немного наигранно, всё же преимущество серба в счете было очень весомым. Но всё же волевое усилие Аслана достойно всяческого уважения.

План Джоковича на третий сет явно состоял в блицкриге, но и тут Карацев разрушил планы соперника. В четвертом гейме он отыграл у Новака брейк, изумив публику несколькими красивейшими кроссами справа, которые стали визитной карточкой Аслана на этом турнире. Увы, на этом подвиги россиянина закончились. Джокович разозлился всерьез. И хотя он вроде бы показал, что у него сводит рабочую правую руку, но больше ничего существенного Новак сделать нашему квалифаеру не позволил. Серб завершил матч двумя мощными эйсами, оформив девятый выход в финал Australian Open в карьере.

Обыграть себя заставил Аслан Карацев Фото: REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake

— Джокович есть Джокович, — отметил в разговоре с «Известиями» тренер сборной России, известный в прошлом игрок Андрей Ольховский. — Аслан смотрелся очень уверенно и переигрывал Новака в задней линии. По остроте Аслан ни в чем не уступал в этом матче. Он сотворил сенсацию, которая вызывает только восторг. Сейчас Карацев попадает в 50 сильнейших игроков мира, будет участвовать на всех турнирах. Это тоже многое значит.

За право побороться с Джоковичем за титул утром 19 февраля сыграют россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас.

— Ожидания от матча оптимистичные: 5:1 в пользу Дани по личным встречам с Циципасом, — продолжил Ольховский. — Тем не менее каждый матч — это отдельная история. Будет сложно. Циципас сейчас на подъеме. Он провел долгий пятисетовый поединок против Надаля, поэтому небольшое преимущество будет у Дани. Посмотрим, как сложится игра. Я считаю, что у Даниила хорошие шансы.

Обыграть себя заставил Аслан Карацев и Новак Джокович после матча Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Что касается итогов турнира для Карацева, то они, безусловно, феноменальны. Сухое поражение от лидера мирового тенниса совсем не омрачило радости от прорыва дебютанта основной сетки «Большого шлема». В Мельбурне Аслан заработал более $600 тыс. — больше, чем за предыдущие десять лет карьеры. Еще он поднялся на 42-ю строчку мирового рейтинга, что позволит ему теперь без дополнительного отбора выступать практически на любом турнире. Ну а главный вопрос теперь: что дальше? Получили ли мы еще одного элитного теннисиста или взлет Карацева был мимолетным, основанным на невероятном везении и плохой форме конкурентов? Покажет время. Но одно ясно — болельщикам хотелось бы увидеть Аслана в полуфиналах мэйджора еще не один раз.