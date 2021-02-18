Обыграть себя заставил: лишь Джокович смог остановить Карацева
Россиянин Аслан Карацев уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Поединок занял чуть меньше двух часов и закончился в трех сетах — 3:6, 4:6, 2:6. Аслан временами демонстрировал очень красивый теннис, взял подачу именитого соперника, проявил волю к победе и в целом не выглядел мальчиком для битья, несмотря на разницу в рейтинге в 113 пунктов. Но всего этого не хватило для равной борьбы с лучшим теннисистом современности. Карацев завершил прорыв наверх из квалификации, а Джокович поборется за 18-й титул «Большого шлема» в своей карьере.
В ожидании чуда
30-летний серб изначально считался абсолютным фаворитом матча. Он еще ни разу не проигрывал в полуфиналах Australian Open и вообще брал титул на этом мэйджоре восемь раз — больше, чем кто бы то ни было. Можно сказать, что «Большой шлем» в быстрых кортах Австралии — любимые соревнования Новака. Для Карацева сам факт появления на этой стадии казался чудом. А возможность сражаться с первой ракеткой мира в топ-4 — огромный бонус. Учитывая, что еще год назад Аслан играл с теннисистами из пятой сотни в совершенно неизвестном челленджере в Индии. На нынешнем Australian Open 27-летний россиянин выполнил и программу минимум, и программу максимум, и программу «космос». Даже один выигранный в полуфинале сет был бы для него ненаучной фантастикой.
Новак выбрал на матч очень спокойную и даже осторожную тактику, явно решив затратить на победу минимум усилий. Возможно, серб держал в голове свое поражение на Australian Open в 2016 году во втором раунде от казахстанского теннисиста Дениса Истомина, который тогда был 117-й ракеткой мира. В 2018-м Джокович здесь же на фоне травмы локтя уступил в четвертом круге 53-му игроку планеты корейцу Чену Хэну. А уже в этом году в матче против американца Тейлора Фритца серб, ведя в счете 2:0 по сетам в третьей партии, неожиданно потянул мышцу живота и более часа играл с жуткой болью. Дело дошло до пятого сета, в котором Новаку стало легче, и он чудесным образом избежал вылета. Именно поэтому перед поединком с Карацевым Джокович говорил, что приложит все силы для победы, но только «если позволит здоровье».
Новак Джокович
В общем, лучший игрок мужского тура не пытался смести соперника с корта, а действовал размеренно и в невысоком темпе. Первый сет в основном состоял из обмена плоскими ударами на задней линии, что мало отличалось от предматчевой разминки. В восьмом гейме Джокович по классической схеме прибавил, но ровно настолько, чтобы взять подачу Аслана и оформить победу в первой партии с одним брейком. Но затем Новаку наскучила пресная игра, и он попытался переключиться на атакующий теннис. Счет очень быстро стал 5:1 в пользу первого номера рейтинга, и казалось, грядет разгром. Как раз в этот момент на фоне расслабленности Джоковича Карацев доказал, что недаром выиграл восемь матчей подряд, в том числе у трех сеянных теннисистов.
Волевое усилие
Сначала Аслан впервые за матч взял подачу соперника, потом вышел победителем в длиннющем розыгрыше из 32 ударов и снова заработал брейки. Публика, которую наконец пустили на трибуны и которая, конечно, болела за аутсайдера, зашлась в восторге. Казалось, что вот-вот и Карацев совершит невероятный камбэк, но на другой стороне корта был великий и ужасный Джокович. И он больше не играл в поддавки. Победу во втором сете Новак отпраздновал очень эмоционально. Возможно, поднятый вверх кулак выглядел немного наигранно, всё же преимущество серба в счете было очень весомым. Но всё же волевое усилие Аслана достойно всяческого уважения.
План Джоковича на третий сет явно состоял в блицкриге, но и тут Карацев разрушил планы соперника. В четвертом гейме он отыграл у Новака брейк, изумив публику несколькими красивейшими кроссами справа, которые стали визитной карточкой Аслана на этом турнире. Увы, на этом подвиги россиянина закончились. Джокович разозлился всерьез. И хотя он вроде бы показал, что у него сводит рабочую правую руку, но больше ничего существенного Новак сделать нашему квалифаеру не позволил. Серб завершил матч двумя мощными эйсами, оформив девятый выход в финал Australian Open в карьере.
Аслан Карацев
— Джокович есть Джокович, — отметил в разговоре с «Известиями» тренер сборной России, известный в прошлом игрок Андрей Ольховский. — Аслан смотрелся очень уверенно и переигрывал Новака в задней линии. По остроте Аслан ни в чем не уступал в этом матче. Он сотворил сенсацию, которая вызывает только восторг. Сейчас Карацев попадает в 50 сильнейших игроков мира, будет участвовать на всех турнирах. Это тоже многое значит.
За право побороться с Джоковичем за титул утром 19 февраля сыграют россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас.
— Ожидания от матча оптимистичные: 5:1 в пользу Дани по личным встречам с Циципасом, — продолжил Ольховский. — Тем не менее каждый матч — это отдельная история. Будет сложно. Циципас сейчас на подъеме. Он провел долгий пятисетовый поединок против Надаля, поэтому небольшое преимущество будет у Дани. Посмотрим, как сложится игра. Я считаю, что у Даниила хорошие шансы.
Аслан Карацев и Новак Джокович после матча
Что касается итогов турнира для Карацева, то они, безусловно, феноменальны. Сухое поражение от лидера мирового тенниса совсем не омрачило радости от прорыва дебютанта основной сетки «Большого шлема». В Мельбурне Аслан заработал более $600 тыс. — больше, чем за предыдущие десять лет карьеры. Еще он поднялся на 42-ю строчку мирового рейтинга, что позволит ему теперь без дополнительного отбора выступать практически на любом турнире. Ну а главный вопрос теперь: что дальше? Получили ли мы еще одного элитного теннисиста или взлет Карацева был мимолетным, основанным на невероятном везении и плохой форме конкурентов? Покажет время. Но одно ясно — болельщикам хотелось бы увидеть Аслана в полуфиналах мэйджора еще не один раз.