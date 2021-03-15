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Стали известны номинанты на премию «Оскар»-2021

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Стали известны фильмы и актеры, номинированные на премию «Оскар» в 2021 году. Список претендентов опубликован на сайте премии.

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В списке номинантов в категории «Лучший фильм» представлены картины «Земля кочевников» (2020) режиссера Хлои Чжао, «Отец» (2020) Флориана Зеллера, «Манк» (2020) Дэвида Финчера, «Иуда и черный мессия» (2021) Шаки Кинга, «Минари» (2020) Ли Айзека Чуна, «Девушка, подающая надежды» (2020) Эмиральд Феннел, «Звук металла» (2019) Дариуса Мардера, а также «Суд над чикагской семеркой» (2020) Аарона Соркина.

В категории за лучшую режиссерскую работу на премию номинированы Хлоя Чжао, Эмиральд Феннел, Томас Винтерберг, Дэвид Финчер и Ли Айзек Чун.

Претендентами на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль являются Энтони Хопкинс («Отец»), Риз Ахмед («Звук Металла»), Гари Олдман («Манк»), Стивен Eн («Минари»), а также посмертно на премию номинирован Чедвик Боузман за фильм «Ма Рейни: мать блюза».

Для актера, который скончался в прошлом году, номинация на «Оскар» стала первой. До этого Боузман был посмертно удостоен «Золотого глобуса» и Critics' Choice Awards.

На звание «Лучшая актриса» в число претендентов вошли Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме «Земля кочевников», Ванесса Кирби — за «Фрагменты женщины», Кэри Маллиган — за «Девушку, подающую надежды», Виола Дэвис — за «Ма Рейни: мать блюза» и Андра Дэй за «США против Билли Холидэй».

93-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 25 апреля.

Ранее, 28 февраля, кинокартину «Земля кочевников» признали лучшим драматическим фильмом года в ходе 78-й церемонии вручения премии «Золотой глобус». Хлоя Чжао была удостоена «Золотого глобуса» за лучшую режиссерскую работу в этой ленте.

Фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского в категории «Иностранный художественный фильм» и картина Виктора Косаковского «Гунда» в категории «Документальный фильм» не вошли в список претендентов на «Оскар».

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