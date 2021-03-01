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Хлоя Чжао получила «Золотой глобус» за лучшую режиссерскую работу

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Хлоя Чжао удостоена «Золотого глобуса» за лучшую режиссерскую работу за ленту «Земля кочевников» (2020). Об этом объявлено на церемонии вручения премии, проходящей в формате видеоконференции в воскресенье, 28 февраля. Трансляцию ведет телекомпания NBC.

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В этой категории также были представлены такие картины, как «Манк» Дэвида Финчера, «Отец» Флориана Зеллера, «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина и фильм Эмиральд Феннел «Девушка, подающая надежды».

Как отмечает издание Variety, впервые главную награду за драматическую картину получило произведение женщины-режиссера, а сама Чжао стала второй женщиной, завоевавшей «Золотой глобус» в категории «Лучший режиссер».

Ранее сообщалось, что американец Аарон Соркин получил престижную премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший сценарий» за работу над фильмом «Суд над чикагской семеркой» (2020).

Премия «Золотой глобус» была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют члены ассоциации.

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