Хлоя Чжао получила «Золотой глобус» за лучшую режиссерскую работу
Хлоя Чжао удостоена «Золотого глобуса» за лучшую режиссерскую работу за ленту «Земля кочевников» (2020). Об этом объявлено на церемонии вручения премии, проходящей в формате видеоконференции в воскресенье, 28 февраля. Трансляцию ведет телекомпания NBC.
В этой категории также были представлены такие картины, как «Манк» Дэвида Финчера, «Отец» Флориана Зеллера, «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина и фильм Эмиральд Феннел «Девушка, подающая надежды».
Как отмечает издание Variety, впервые главную награду за драматическую картину получило произведение женщины-режиссера, а сама Чжао стала второй женщиной, завоевавшей «Золотой глобус» в категории «Лучший режиссер».
Ранее сообщалось, что американец Аарон Соркин получил престижную премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший сценарий» за работу над фильмом «Суд над чикагской семеркой» (2020).
Премия «Золотой глобус» была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют члены ассоциации.