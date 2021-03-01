Аарон Соркин получил премию «Золотой глобус» за лучший сценарий

Американец Аарон Соркин получил престижную премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший сценарий» за работу над фильмом «Суд над чикагской семеркой» (2020). Об этом объявлено на церемонии вручения премии, проходящей в формате видеоконференции в воскресенье, 28 февраля. Трансляцию ведет телекомпания NBC.

В номинации также были представлены «Манк» (Джек Финчер), «Отец» (Флориан Зеллер), «Земля кочевников» (Хлоя Чжао и Джессика Брудер) и «Девушка, подающая надежды» (Эмиральд Феннел).

Американская судебная драма «Суд над чикагской семеркой» режиссером и сценаристом которой является Аарон Соркин, рассказывает о деле группы протестующих против войны во Вьетнаме, обвиненных в заговоре о пересечении границ штата с целью подстрекательства к беспорядкам на съезде Демократической партии 1968 года в Чикаго.

В фильме снимались Саша Барон Коэн, Эдди Редмэйн, Яхья Абдул-Матин II, Джереми Стронг, Марк Райланс, Джозеф Гордон-Левитт, Кельвин Харрисон – младший, Фрэнк Лангелла, Уильям Херт и Майкл Китон.

Премия «Золотой глобус» была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют члены ассоциации.