Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Трамп предрек США зависимость от российской нефти
Спорт
«Айлендерс» победили «Питтсбург» в матче НХЛ
Мир
Трамп заявил о необходимости реформы выборов в США
Общество
Сахалинского миллиардера Пашова арестовали в Хабаровске
Мир
Две трети японцев не увидели продвижения в работе по очистке Фукусимы от радиации
Мир
В ВОЗ заявили о достижении коллективного иммунитета только путем вакцинации
Происшествия
В больнице на Сахалине обрушился потолок
Общество
Врач назвал необходимые лекарства при неожиданном приступе
Туризм
Эксперты рассказали о стоимости зарубежных сити-туров на 8 марта

Аарон Соркин получил премию «Золотой глобус» за лучший сценарий

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американец Аарон Соркин получил престижную премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший сценарий» за работу над фильмом «Суд над чикагской семеркой» (2020). Об этом объявлено на церемонии вручения премии, проходящей в формате видеоконференции в воскресенье, 28 февраля. Трансляцию ведет телекомпания NBC.

Дискриминация на «Оскар»: политкорректные темы и фильм о Сахарове
О чем говорили на этой неделе ценители искусства

В номинации также были представлены «Манк» (Джек Финчер), «Отец» (Флориан Зеллер), «Земля кочевников» (Хлоя Чжао и Джессика Брудер) и «Девушка, подающая надежды» (Эмиральд Феннел).

Американская судебная драма «Суд над чикагской семеркой» режиссером и сценаристом которой является Аарон Соркин, рассказывает о деле группы протестующих против войны во Вьетнаме, обвиненных в заговоре о пересечении границ штата с целью подстрекательства к беспорядкам на съезде Демократической партии 1968 года в Чикаго.

В фильме снимались Саша Барон Коэн, Эдди Редмэйн, Яхья Абдул-Матин II, Джереми Стронг, Марк Райланс, Джозеф Гордон-Левитт, Кельвин Харрисон – младший, Фрэнк Лангелла, Уильям Херт и Майкл Китон.

Премия «Золотой глобус» была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют члены ассоциации.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021