Фильм Кончаловского не вошел в список номинантов на «Оскар»

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не был включен в список номинантов на премию «Оскар» в категории «Иностранный художественный фильм». Об этом стало известно 15 марта из трансляции премии на YouTube.

Также отмечается, что в число номинантов в категории «Документальный фильм» не вошла картина российского режиссера Виктора Косаковского «Гунда».

Теперь в число номинантов на «Оскар» среди иностранных картин входит датская лента «Еще по одной», фильм режиссера из Гонконга «Лучшие дни», а также фильмы из Румынии, Боснии и Герцеговины, Туниса.

93-я церемония вручения кинопремии «Оскар» в 2021 году пройдет 25 апреля.

Ранее, 9 марта, стало известно, что фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Фильм поборется за победу в номинации «Лучший неанглоязычный фильм». В этой же номинации представлены картины «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга, «Минари» американца Ли Исаака Чанга, французская картина «Отверженные» режиссера Ладжа Ли и фильм «Куда ты идешь, Аида?», созданный режиссером Ясмилой Жбанич. Победитель будет объявлен 11 апреля.