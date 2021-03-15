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Москва и Будапешт обсудили использование «Спутника V» в Венгрии

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Главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили поставки в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 15 марта сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

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В заявлении сказано, что телефонный разговор Лаврова и Сийярто прошел по инициативе Будапешта.

Во время беседы стороны обсудили совместные усилия по противодействию пандемии коронавируса, включая использование вакцины «Спутник V» в Венгрии.

Отмечается, что главы МИДов также рассмотрели практические вопросы двусторонних отношений и ряд международных тем, которые представляют взаимный интерес.

22 января сообщалось, что РФПИ заключил контракт с Венгрией на экспорт «Спутника V». Венгрия первой из стран ЕС одобрила российскую вакцину.

Европейский регулятор 4 марта начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V». 9 февраля он завершил научное консультирование по вакцине и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в Евросоюзе, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 февраля сообщила, что российская вакцина не производится в Европе, поэтому для ее разрешения в ЕС нужны инспекции предприятий по ее производству.

Первая в России и мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа прошлого года. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. На данный момент использование этой вакцины одобрено в более чем 50 странах мира, в том числе в Венгрии.

Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet, по итогам третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

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