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Иран призвал США вновь присоединиться к ядерному соглашению

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал США как можно скорее вновь присоединиться к ядерному соглашению. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает Associated Press.

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Глава иранского внешнеполитического ведомства напомнил, что в Иране скоро пройдут выборы. «Многое может случиться между сегодняшним днем и сентябрем, поэтому Соединенным Штатам желательно действовать быстро», — подчеркнул Зариф.

Он добавил, что Тегеран готов вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД) после присоединения США к сделке.

10 марта госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен допустил, что США могут смягчить санкции против Ирана, но только при условии, что страна вернется в СВПД, целью которого является урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

5 марта президент США Джо Байден продлил еще на год действие режима санкций в отношении Ирана. Ограничения будут действовать до 15 марта 2022 года.

В конце февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США открыты для переговоров с Ираном, но при этом не намереваются ослаблять санкции, введенные в отношении Тегерана.

Ранее, в феврале, духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи также предупредил, что Тегеран не пойдет на уступки Вашингтону и не станет первым возвращаться в СВПД.

СВПД, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, был заключен в 2015 году. Однако в мае 2018 года США вышли из сделки и восстановили жесткие санкции против Тегерана. Иран, в свою очередь, в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

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