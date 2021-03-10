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Госсекретарь США допустил смягчение санкций против Ирана

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США могут смягчить санкции против Ирана, если страна вернется в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), целью которого является урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Об этом в среду, 10 марта, сообщил госсекретарь штатов Энтони Блинкен в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Конгресса.

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На вопрос конгрессмена Брэда Шермана о готовности смягчить ограничения при соблюдении СВПД или движению в переговорах с Тегераном по данному вопросу Блинкен лишь ответил «да».

Также Шерман спросил о гарантиях отсутствия уступок Ирану ради простой организации переговоров, Блинкен заявил, что может это гарантировать, сообщает информационный портал Axios.

5 марта стало известно, что президент США Джо Байден продлил еще на год действие режима санкций в отношении Ирана. Уточняется, что ограничения продлены до 15 марта 2022 года. Санкционный режим в отношении были введены в 1995 году администрацией президента Билла Клинтона.

26 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США открыты для переговоров с Ираном, но при этом не намереваются ослаблять санкции, введенные в отношении Тегерана.

При этом ранее духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи предупредил, что Тегеран не пойдет на уступки Вашингтону и не станет первым возвращаться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

СВПД, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, был заключен в 2015 году. Однако в мае 2018 года США вышли из сделки и восстановили жесткие санкции против Тегерана. Иран, в свою очередь, в 2019 году, заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

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