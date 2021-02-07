Иран назвал условие возвращения в ядерную сделку

Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи заявил в воскресенье, 7 февраля, что Тегеран не пойдет на уступки Вашингтону и не станет первым возвращаться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Ранее в этот день президент США Джо Байден заверил, что не намерен снимать с Ирана санкции, пока эта страна не вернется к выполнению обязательств по ядерной сделке.

«Если они [Соединенные Штаты] хотят, чтобы Иран вернулся в соглашение, то США должны отменить все санкции. Мы удостоверимся, что они это сделали. И, если всё нормально, вернемся к соблюдению наших обязательств по СВПД», — написал Хаменеи в Twitter.

По его словам, иранские власти не намерены пересматривать свои условия.

25 января постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что администрация нового президента США и Иран пока выдвигают взаимоисключающие условия для возвращения Вашингтона в ядерную сделку.

Соглашение между Ираном и группой государств — США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией — было подписано в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. С Ирана сняли санкции в обмен на отказ от развития ядерной программы.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, после чего начал кампанию по оказанию максимального давления на Иран, возобновив санкции.

В ответ Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях. В ноябре 2020 года Штаты добавили в санкционные списки по Тегерану четырех человек и шесть организаций, а затем еще несколько раз расширяли санкционный перечень.