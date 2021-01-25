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Небензя прокомментировал переговоры США и Ирана по возврату в СВПД

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Администрация нового президента США и Иран пока выдвигают взаимоисключающие условия для возвращения Вашингтона в ядерную сделку. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил в опубликованном в понедельник, 25 января, интервью ТАСС.

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Он напомнил, что «кандидат на должность госсекретаря на слушаниях в конгрессе упомянул, что новая администрация готова рассмотреть вопрос возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе». Вопрос, по словам Небензи, заключается в том, когда это произойдет и на каких условиях.

«Стороны выдвигают, можно сказать, условия взаимоисключающие. Иранцы говорят о том, что они готовы рассмотреть этот вопрос, когда Соединенные Штаты полностью вернутся к выполнению своих обязательств, а Соединенные Штаты говорят ровно противоположенное», — сказал он.

Постпред также добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы СВДП заработал в полную силу.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. Договор был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

В начале января духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что возврат Вашингтона в ядерную сделку будет иметь смысл только при условии отмены санкций.

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