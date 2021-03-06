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Байден продлил на год режим санкций в отношении Ирана

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Президент США Джо Байден продлил еще на год действие режима санкций в отношении Ирана, сообщается 5 марта на сайте Белого дома.

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«Действия и политика правительства Ирана <...> продолжают представлять исключительную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», — сказано в заявлении американского лидера.

Уточняется, что ограничения продлены до 15 марта 2022 года. Санкционный режим в отношении были введены в 1995 году администрацией президента Билла Клинтона.

26 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США открыты для переговоров с Ираном, но при этом не намереваются ослаблять санкции, введенные в отношении Тегерана.

При этом ранее духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи предупредил, что Тегеран не пойдет на уступки Вашингтону и не станет первым возвращаться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

СВПД, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, был заключен в 2015 году. Однако в мае 2018 года США вышли из сделки и восстановили жесткие санкции против Тегерана. Иран, в свою очередь, в 2019 году, заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

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