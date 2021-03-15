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Росавиация сообщила о снижении пассажиропотока авиакомпаний РФ в феврале на 37%

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Пассажиропоток российских авиакомпаний в феврале этого года сократился на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщила пресс-служба Росавиации.

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«По оперативным данным, в феврале 2021 российские перевозчики обслужили 5,1 млн пассажиров, что на 37 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот снизился на 51% и составил 10,22 млрд пассажирокилометров», ― говорится в сообщении.

При этом в ведомстве указали на то, что в феврале у авиакомпании «Победа» отмечается рост объемов авиаперевозок ― она обслужила 845 тыс. пассажиров, что на 3% выше, чем в этот месяц 2020 года.

В свою очередь, услугами авиаперевозчика «Сибирь» в феврале воспользовались 1,06 млн пассажиров, что на 15% меньше по сравнению с объемами за аналогичный период прошлого. «Аэрофлот» в прошлом месяце перевез 993 тыс. пассажиров (–60%), «Уральские авиалинии» ― 403 тыс. пассажиров (–33%), а авиакомпания «Россия» ― 400 тыс. пассажиров (–21%).

12 марта руководитель Росавиации Александр Нерадько рассказал, что, несмотря на незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у перевозчиков, российские авиакомпании не обладают признаками банкротства.

Днем ранее заместитель генерального директора «Аэрофлота» заявил, что рынок внутренних авиаперевозок по России может восстановиться во второй половине 2022 ― начале 2023 года.

1 марта стало известно, что пассажиропоток российских аэропортов в январе 2021 года вырос на 7,4% по сравнению с данными декабря 2020 года. Отмечалось, что в январе 2021-го аэропорты России обслужили около 10,6 млн человек, а в январе 2020-го — 15,5 млн человек.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте в связи с ситуацией с коронавирусом. Позднее постепенно ограничения на авиасообщение с рядом государств снимались.

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