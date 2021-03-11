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В «Аэрофлоте» назвали сроки восстановления рынка авиаперевозок

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Рынок внутренних авиаперевозок по России может восстановиться во второй половине 2022 ― начале 2023 года. Об этом в четверг, 11 марта заявил заместитель генерального директора «Аэрофлота» Андрей Панов.

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В ходе телефонной конференции с инвесторами он отметил, что в компании считают, что ситуация на рынке авиаперевозок летом 2021 года будет не хуже, чем в 2019-м.

«Пассажиропоток в целом восстановится только в следующем году, как мы надеемся. Мы верим, что это (полное восстановление рынка ― Ред.) произойдет примерно во второй половине следующего года, возможно, в начале 2023 года», ― сказал Панов.

Ранее, 24 февраля, гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов рассказал, что российский рынок авиаперевозок может восстановиться уже в 2022 году. Также он напомнил о периоде с августа по сентябрь 2020 года, когда авиаперевозки осуществлялись с превышением пассажиропотока по сравнению с 2019 годом.

19 февраля в Росавиации рассказали, что в январе пассажиропоток московских аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово снизился на 45,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,9 млн человек. На международных линиях число пассажиров упало на 83,8%, до 544,6 тыс. человек, на внутренних ― на 10,8%, до 3,3 млн.

11 февраля ведомство также сообщало о снижении пассажиропотока в первом месяце 2021 года. По данным ведомства, услугами авиакомпаний в январе воспользовались 5,5 млн человек.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте в связи с ситуацией с коронавирусом. Позднее постепенно ограничения на авиасообщение с рядом государств снимались.

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