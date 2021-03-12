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В Росавиации не обнаружили признаки банкротства у авиакомпаний РФ

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Руководитель Росавиации Александр Нерадько рассказал, что, несмотря на незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у перевозчиков, российские авиакомпании не обладают признаками банкротства. Об этом он заявил журналистам в пятницу, 12 марта.

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«Мы наблюдаем незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у отдельных авиакомпаний: растет кредиторская задолженность, но это происходит не только у авиакомпаний, но у всего авиационного сообщества. Не видим пока кого-то, кто хотел бы обанкротить какую-то авиакомпанию или аэропорт», — сказал он.

Нерадько также отметил, что наблюдается сплоченность между перевозчиками.

1 марта стало известно, что пассажиропоток российских аэропортов в январе 2021 года вырос на 7,4% по сравнению с данными декабря 2020 года. Отмечалось, что в январе 2021-го аэропорты России обслужили около 10,6 млн человек, а в январе 2020-го — 15,5 млн человек.

24 февраля гендиректор авиационной группы «Аэрофлот» Михаил Полубояринов отметил, что российский рынок авиаперевозок может восстановиться уже в 2022 году.

В конце января российский авиаперевозчик «Аэрофлот» сообщил, что в марте–апреле отменит ряд регулярных международных рейсов из РФ из-за продолжения действия ограничений в связи с пандемией COVID-19.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте 2020 года из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.

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