В Крыму заявили об отсутствии у Украины прав на полуостров

Украина никогда не обладала законными правами на Крым, полуостров всегда принадлежал России. Об этом в понедельник, 15 марта, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Украина никогда не имела никакого законного права на Крым. Он был и навсегда останется русской землей. Полуостров даже при передаче Крымской области в 1954 году в состав Украины не был исключен из границ Российской Федерации, как того требовала Конституция СССР, РСФСР и УССР. Поэтому и передача полуострова была по факту незаконной», — цитирует его «РИА Новости».

Константинов также прокомментировал события, произошедшие в 2014 году на Украине. По его словам, он расценивает это как кровавый государственный переворот.

«Осознание того преступления, которое произошло, в украинском обществе так и не наступило», — добавил Константинов.

14 марта первый заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Виктор Назаров рассказал о намерениях Украины в 2014 году начать войну за Крым после его воссоединения с Россией. По его словам, план был отменен главой Генштаба ВСУ Михаилом Куциным в связи с напряженностью ситуации.

11 марта состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором была принята стратегия «деоккупации» и реинтеграции Крыма. По словам министра иностранных дел страны, документ стал одним из «трех китов» возвращения полуострова вместе с консолидацией («работаем над объединением усилий всех партнеров на базе крымской платформы») и синергией («восстановление международного права и, как следствие, — полного украинского суверенитета над АР Крым и городом Севастополь»).

В тот же день депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что работа Украины по возвращению региона — это сизифов труд.

Ранее, 10 марта, первый заместитель постпреда РФ при Совбезе ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия проведет неформальное заседание организации по теме Крыма 17 марта. Участие в заседании примут представители полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.