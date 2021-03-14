Великобритания намерена назвать Россию «самой большой угрозой»

Великобритания на предстоящей неделе назовет Россию «самой большой угрозой» стране. Об этом в воскресенье, 14 марта, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который премьер-министр страны Борис Джонсон представит во вторник, 16 марта.

Как уточняется, такое заявление объясняется «частыми агрессивными вторжениями» РФ в водное и воздушное пространство Великобритании и якобы готовностью России к «убийствам диссидентов на британской земле».

Также в статье страной-конкурентом назвали Китай, угроза от которого носит экономический характер. Авторы обратили внимание, что в планах указано увеличение расходов Соединенного королевства, которые должны позволить Лондону противостоять Москве и Пекину в киберпространстве.

«Китай — это конкурент, который пытается украсть интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности, но это не то же самое, что произошло в Солсбери», — отметил источник газеты.

По словам другого источника издания, РФ можно назвать «враждебной» страной, Китай же является «глобальных вызовом», однако сотрудничество с ним возможно.

Ранее в этот же день в комитете по обороне палаты общин британского парламента заявили, что потенциальный вооруженный конфликт с Россией может завершиться не в пользу Великобритании. По данным ведомства, многие боевые машины в стране служат уже более 30 лет и характеризуются низкой механической надежностью. Также их огневая мощь, как говорится в докладе, уступает ракетным и артиллерийским системам современности.

3 марта стало известно, что Москва и Пекин названы угрозой в стратегии нацбезопасности США. Так, КНР была обозначена единственным конкурентом, который способен объединить экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтобы «бросить существенный вызов».

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США сочтут врагами всех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере.