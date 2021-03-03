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США намерены наладить диалог с РФ и КНР по стратегической стабильности
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США намерены наладить диалог с РФ и КНР по стратегической стабильности

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США хотят диалога с Россией и Китаем по новым военным технологиям, включая стратегическую стабильность.

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Подчеркивается, что Соединенные Штаты готовы сделать необходимые шаги для сокращения роли ядерного оружия в обеспечении национальной безопасности страны, гарантируя безопасный потенциал стратегического сдерживания со своей стороны.

«Мы будем участвовать в субстантивном диалоге с Россией и Китаем по ряду новых событий в военных технологиях, которые касаются стратегической стабильности», — говорится в документе о переходных положениях стратегии нацбезопасности, опубликованного на сайте Белого дома в среду, 3 марта.

В то же время в документе указано, что Китай и Россия являются главными угрозами для Соединенных Штатов. Так, КНР назван единственным конкурентом, который способен объединить экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтобы «бросить существенный вызов стабильной и открытой международной системе».

«Россия по-прежнему намерена расширять свое глобальное влияние и играть дестабилизирующую роль на международной арене», — отмечается в документе.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, хотя считают взаимодействие с российской стороной вызовом.

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