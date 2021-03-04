В МИДе ответили на признание России угрозой в США

Коллективный Запад во главе с США проводит политику «сдерживания» России различными путями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 марта.

Она указала, что западные страны оказывают политическое давление на Москву, вводят односторонние санкции, вмешиваются во внутренние дела, а также проводят кампанию по дезинформации.

По словам высокопоставленного дипломата, США будут считать врагами всех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере.

«Основная цель США — не дать нашей стране на равных конкурировать, в чем-то опережать, соперничать», — подчеркнула представитель МИДа в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Накануне стало известно, что Москва и Пекин названы угрозой в стратегии нацбезопасности США. Так, КНР была обозначена единственным конкурентом, который способен объединить экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтобы «бросить существенный вызов».

Россия в документе обвиняется в стремлении расширять свое глобальное влияние и играть дестабилизирующую роль на международной арене.