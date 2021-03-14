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Путин проведет большое совещание по Крыму

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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое совещание по социально-экономическому развитию Крыма.

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«День воссоединения с Крымом и Севастополем Путин всегда отмечает особыми мероприятиями. Известно, что пройдет большое совещание по социально-экономическому развитию полуострова. Явно будут и другие события», — следует из программы «Москва. Кремль. Путин», вышедшей в воскресенье, 14 марта, на телеканале «Россия 1».

18 марта Россия будут отмечать седьмую годовщину воссоединения с Крымом и Севастополем.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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