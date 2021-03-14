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Названы причины задержки поставок вакцин AstraZeneca в ЕС

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Причины задержки поставок вакцин от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca в Евросоюз частично связаны с тем, что указанный в контракте завод по производству препарата в Нидерландах не передал Брюсселю ни одной дозы препарата. Об этом сообщила газета Financial Times.

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Завод в нидерландском городе Лейден указан в контракте на поставку как один из главных производителей действующего вещества вакцины наряду с предприятием в бельгийском Сенефе.

Предприятие в Нидерландах, которым управляет субподрядчик Halix, должно производить, согласно планам, по меньшей мере 5 млн доз и поставлять их в ЕС. Однако завод пока не получил разрешения на поставки от Европейского агентства лекарственных средств (EMA), но производство вакцин уже ведется. Для получения разрешения ЕМА AstraZeneca в настоящее время не предоставила регулятору все нужные данные.

Комиссар по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретон заявил, что не видит «максимальных усилий» со стороны AstraZeneca для достижения поставленных целей в ЕС. Он призвал совет директоров компании потребовать от менеджеров компании увеличения количества производства вакцины.

Официальный представитель AstraZeneca заявил, что одобрение препарата со стороны EMA по-прежнему идет согласно изначальным планам.

Накануне первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что стратегия Евросоюза по вакцинации от коронавирусной инфекции была ошибочна. Однако решение заказать вакцину сообща он назвал правильным.

13 марта премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вместе с коллегами из Австрии, Словении, Болгарии и Латвии написал письмо руководству Еврокомиссии и Евросовета с просьбой провести европейский саммит, чтобы обсудить диспропорции в распределении вакцин между странами ЕС.

При этом ранее в этот день AstraZeneca подтвердила сообщения о новых задержках в поставках вакцины от COVID-19 в страны Евросоюза. Накануне агентство Reuters сообщило, что AstraZeneca сократила прогноз по поставке вакцины в I квартале на 25% — с 40 млн до 30 млн доз.

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