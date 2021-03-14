Замглавы Еврокомиссии назвал стратегию вакцинации ЕС ошибочной

Первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что стратегия Евросоюза по вакцинации от коронавирусной инфекции была ошибочна в части заказа препаратов. Такое мнение он высказал в интервью газете Tagesspiegel AM Sonntag, опубликованном в воскресенье, 14 марта.

«Это правда, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и государствами-членами были допущены ошибки», — сказал он.

При этом, по его мнению, не стоит торопиться, нужно подвести итоги уже по окончании пандемии, когда «можно будет увидеть, что было сделано не так, а что правильно».

Тиммерманс уверен, что совместный заказ вакцин был верным шагом. Однако это соглашение было скорее в интересах богатых стран, таких как Германия.

13 марта премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вместе с коллегами из Австрии, Словении, Болгарии и Латвии написал письмо руководству Еврокомиссии и Евросовета с просьбой провести европейский саммит, чтобы обсудить диспропорции в распределении вакцин между странами ЕС. Бабиш заявил, что поставки вакцин от коронавируса в страны Евросоюза должны вестись пропорционально числу жителей.

При этом ранее в этот день британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca подтвердила сообщения о новых задержках в поставках вакцины от COVID-19 в страны Евросоюза. Накануне агентство Reuters сообщило, что AstraZeneca сократила прогноз по поставке вакцины в I квартале на 25% — с 40 млн до 30 млн доз.

9 марта американская компания Johnson & Johnson сообщила Евросоюзу о проблемах с поставками необходимого объема вакцины от коронавируса во II квартале текущего года.

В последние недели января ЕС также столкнулся с рядом проблем в поставках уже одобренной для использования в союзе вакцины компаний Pfizer/BioNTech. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя о вакцинации к июню–августу порядка 70% населения ЕС.