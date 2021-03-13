Налогоплательщики США начнут получать прямые выплаты в $1400

Прямые выплаты в размере $1400 начнут получать американские налогоплательщики уже 13-14 марта. Об этом сообщает телеканал CNBC в субботу, 13 марта.

Указанная сумма полагается каждому члену семьи, включая взрослых, детей и — впервые с начала пандемии — взрослых иждивенцев, например студентов или пенсионеров. Деньги будут приходить в виде чеков или на специальные дебетовые карточки, выпущенные ранее.

Отмечается, что выплаты полагаются только тем налогоплательщикам, годовой заработок которых не превышает $75 тыс. на одного взрослого либо $150 тыс. на двоих работающих в семье. Таковых среди американских налогоплательщиков около 85%.

В качестве примера приводится женатая пара с двумя детьми, которая должна получить до $5600. До этого были проведены два раунда выплат, при которых такая же семья могла получить $3400 и $2400 соответственно, то есть третий пакет стал самым щедрым.

Прямые выплаты включены в пакет стимулирования экономики на $1,9 трл, который одобрил конгресс и подписал президент Джо Байден. С принятием документа американцев ожидают выплаты до $1400 на человека.

Также к еженедельному пособию по безработице прибавят $300. Гражданам США расширят налоговые льготы на детей до $3600 на каждого ребенка, а малообеспеченным гражданам помогут с арендной платой жилья.

В марте президент США поблагодарил сенат за принятие закона о мерах по стимулированию экономики на $1,9 трлн. Американский лидер подчеркнул, что пандемия коронавируса унесла жизни более полумиллиона американцев, вынудив закрыться более 400 тыс. бизнесов, лишив работы миллионы жителей страны.

22 января Байден заявил, что экономический кризис в США, вызванный пандемией коронавируса, лишь углубляется, поэтому необходимы решительные и неотложные меры.