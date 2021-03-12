Зеленский поддержал американские санкции против Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает санкции Вашингтона против бывших собственников Приватбанка, в число которых входит и предприниматель Игорь Коломойский. Об этом украинский лидер заявил 12 марта в видеообращении к согражданам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

«Что касается санкций США против бывших собственников Приватбанка, то мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть на Украину средства», — сказал Зеленский.

6 марта президент глава государства поблагодарил партнеров страны, в том числе США, за помощь в борьбе с олигархами. В офисе украинского лидера тогда указали, что борьба с олигархами ведется для экономического процветания и евроатлантической интеграции страны.

За день до этого США запретили украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому и членам его семьи въезд в страну. Решение было аргументировано коррупционными преступлениями предпринимателя, совершенными им в 2014–2015 годах на посту губернатора Днепропетровской области.

В феврале в Штатах началась конфискация имущества Коломойского, бизнесмен лишился здания 55 Public Square в городе Кливленд, штат Огайо.

Коломойский — предприниматель, политический и общественный деятель. В 2018 году занял шестое место в рейтинге самых богатых людей Украины с состоянием в $1 млрд.

Он покинул Украину в июне 2017 года, спустя несколько месяцев после окончательной национализации Приватбанка, основным акционером которого он являлся. Сам бизнесмен был обвинен в выводе активов из банка. Сначала он проживал в Швейцарии, позже переехал в Израиль. 16 мая 2019 года после избрания Зеленского президентом Коломойский вернулся на Украину. Позже он заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка.

В октябре 2019 года Зеленский заявил, что никто из его новой команды не собирается возвращать «проблемные» банки, в том числе Приватбанк, бывшим собственникам.