Зеленский выразил благодарность США за помощь в борьбе с олигархами

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров страны, том числе США, за помощь в борьбе с олигархами. Об этом в субботу, 6 марта, пишет пресс-служба офиса главы государства на странице в Facebook.

В сообщении подчеркивается, что Украина должна преодолеть систему, в которой господствуют олигархи. В офисе украинского лидера указали, что борьба с олигархами ведется для экономического процветания и евроатлантической интеграции страны.

«Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. Борьба с олигархами выходит за рамки уголовной ответственности. На Украине также создают условия, при которых бизнес будет развиваться в прозрачной конкурентной среде, а крупные финансовые группы не смогут доминировать на рынке и оказывать влияние на медиа и политические решения. <...> Мы неизбежно перейдем к реформе каждого сектора и укреплению наших отношений, среди прочего, и со стратегическим партнером — США», — говорится в публикации.

При этом в офисе Зеленского добавили, что действующий президент Украины сделал для борьбы с олигархами в разы больше, чем любой из предыдущих президентов, «без пафосных лозунгов и популизма».

Накануне США запретили украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому и членам его семьи въезд в страну. Решение было аргументировано коррупционными преступлениями предпринимателя, совершенными им в 2014-2015 годах на посту губернатора Днепропетровской области.

В феврале в Штатах началась конфискация имущества Коломойского, бизнесмен лишился здания 55 Public Square в городе Кливленд, штат Огайо.

Коломойский — предприниматель, политический и общественный деятель. В 2018 году занял шестое место в рейтинге самых богатых людей Украины с состоянием в $1 млрд.

Он покинул Украину в июне 2017 года, спустя несколько месяцев после окончательной национализации Приватбанка, основным акционером которого он являлся. Сам бизнесмен был обвинен в выводе активов из банка. Сначала он проживал в Швейцарии, позже переехал в Израиль. 16 мая 2019 года после избрания Зеленского президентом Коломойский вернулся на Украину. Позже он заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка.

В октябре 2019 года Зеленский заявил, что никто из его новой команды не собирается возвращать «проблемные» банки, в том числе Приватбанк, бывшим собственникам.