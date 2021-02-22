В США начали конфискацию имущества Коломойского

В США началась конфискация имущества олигарха Игоря Коломойского, на данный момент он уже лишился здания 55 Public Square в городе Кливленд, штат Огайо. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает бывший депутат и журналист Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

В отношении данного объекта был подан иск минюста США о его изъятии как объекта отмывания денег через фирму Optima.

«Судья Марсия Кук в Майами дала добро продать здание новым владельцам, после того как федеральные прокуроры сообщили, что они одобряют продажу здание K&D Group», — отметил он.

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