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США ввели санкции против украинского бизнесмена Коломойского

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Соединенные Штаты запретили украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому и членам его семьи въезд в страну. Об этом 5 марта сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Бизнесмену, его жене и двум детям запрещен въезд в США. Он внесен в санкционный список за «значительную коррупцию».

Как говорится в заявлении Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартамента, Коломойский совершал коррупционные преступления во время работы губернатором Днепропетровской области Украины с 2014 и 2015 годах. «В том числе использовал свое политическое влияние и официальные полномочия для личной выгоды», — отметил глава американской дипломатии.

Блинкен также выразил обеспокоенность нынешними усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов на Украине, так как эти действия несут серьезную угрозу будущему страны.

Ранее в феврале в США началась конфискация имущества украинского олигарха, бизнесмен лишился здания 55 Public Square в городе Кливленд, штат Огайо.

Коломойский — известный предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель. В 2018 году занял 6-е место в рейтинге самых богатых людей Украины с состоянием в $1 млрд.

Он покинул Украину в июне 2017 года, спустя несколько месяцев после окончательной национализации Приватбанка, основным акционером которого он являлся. Сам бизнесмен был обвинен в выводе активов из банка. Сначала он проживал в Швейцарии, позже переехал в Израиль. 16 мая 2019 года после избрания Зеленского президентом Коломойский вернулся на Украину. Позже он заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка.

В октябре 2019 года Зеленский заявил, что никто из его новой команды не собирается возвращать «проблемные» банки, в том числе Приватбанк, бывшим собственникам.

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